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海外創業不再獨行 信保基金為台商撐起隱形的傘

記者王日芯／聖荷西報導
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金山灣區僑教中心主任莊雅淑發言。（記者王日芯／翻攝）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑發言。（記者王日芯／翻攝）

僑委會與舊金山灣區台灣商會23日合辦「海外信用保證基金說明會」，透過線上視訊方式，邀請海內外僑台商深入了解信保基金的運作機制及融資方案，吸引灣區多位僑台商參與。

說明會特別邀請信保基金總經理楊清泉、經理劉彩雲及科長黃芝蘭講解，解說政府推動信用保證制度的目的、運作流程及適用對象，讓僑胞第一手了解如何運用台灣資源拓展海外事業，顯示此機制對僑台商的重要性與實際需求。

楊清泉指出，信保基金為協助中小企業取得融資，扮演連結企業與金融機構橋梁。近年來隨著僑台商全球各地擴展事業版圖，台灣政府也透過政策工具主動協助海外僑胞，包括「海外信用保證機制」的推動，目的在降低銀行授信風險，協助僑台商融資無障礙。

他強調，信保基金不僅提供擔保，更重視與申請者之間的溝通與輔導，務求讓資源用得其所。

劉彩雲從實務面進行說明，清楚列出申請條件、流程與所需資料，並透過實際案例讓僑臺商瞭解不同規模、行業類型的公司皆可評估是否適用信保服務。黃芝蘭補充說明，僑胞不需回台即可申請，由當地台資銀行承作即可，大幅降低申請門檻並節省時間與成本。

本次活動邀請國泰銀行資深副總裁何淑貞擔任與談人。她以自身多年在美金融服務的實務經驗，分享僑胞常見的貸款難題及信保機制如何實質提供協助。她指出，在美創業者多數面臨資金週轉與信用評等困境，若能透過政府背書取得融資，對公司發展將有莫大助益。她也建議僑胞可先與銀行進行初步諮詢，評估自身狀況與申請可能性。

會中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，僑委會長期重視海外僑胞發展，近年特別強化與產業、金融機構的合作，讓台灣資源能精準投入僑台商需求。她鼓勵與會者多加利用這樣的機制，將台灣的後盾化為海外發展的助力。

海外信用保證基金說明會。（記者王日芯／翻攝）
海外信用保證基金說明會。（記者王日芯／翻攝）

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