鼠患等衛生違規問題未改正 庫市全食超市勒令暫停營業

因違反食品安全規定，庫比蒂諾全食超市遭縣府暫停營業。(圖截取自電視畫面)

南灣庫比蒂諾「全食超市」(Whole Foods Market)，因違反食品安全法規(food safety violations)，而被聖塔克拉拉縣府衛生檢查單位下令暫時關閉。

據媒體報導，聖塔克拉拉縣環境衛生部門指出，這家地址位在：20955 Stevens Creek Blvd., Cupertino的全食超市，本月初因違反害蟲防治法規而有部分部門停止營運，經營許可證也被吊銷，並被迫暫時關閉。

當局官員在聲明表示，這個地點的營運許可證已被暫時吊銷。當設施被發現有健康與安全緊迫威脅、並且違規行為並未改正時，營運許可證將暫時吊銷。相關設施必須關閉，直至違規情況獲得改正，營運許可證才得以恢復。

「NBC Bay Area」電視台取得聖縣環境衛生部門報告，內容顯示，檢查人員在全食超市內，發現多處有嚙齒動物(例如老鼠)的糞便，並在八個檢查點發現老鼠、昆蟲、鳥類或其他動物。

全食超市公司發表聲明回應指出，位在庫比蒂諾全食超市門市暫時關閉，正在進行必要的維護與整修。當整修工作徹底完成後，將重新開業，以維持高標準食品安全與服務。對於因此造成的不方便，向顧客致歉。

縣府衛生官員將評估超市是否達到清潔標準，決定可否重啟業務或何時可重新開業。目前尚未設定何時重新開業的預計時間表。

4月8日，聖縣檢查人員因害蟲汙染問題，關閉這一家全食超市的熟食部門與烘焙部門。這已是這家超市在兩周內的第二次關閉這些部門，前一次關閉是於3月26日。

縣府公布的檢查報告指出，3月25日及26日首次檢查時，衛生人員即發現熟食準備區、設備存放區、後場及通往銷售區域的走廊門邊，都出現新鮮的鼠糞，部分設備底下還擺放了捕鼠籠。此外，烘焙部的洗碗機旁及水槽底下更發現了數隻活蟑螂，以及牆面鐵架後方的兩隻死蟑螂，衛生情況相當令人擔憂。

此前本報曾訪問庫比蒂諾市民孫先生，他表示，這家超市是周邊最大的Whole Foods超市，商品種類齊全，熟食區品種豐富。庫市因為並沒有好市多Costco 一類的大型量販式超市，這家店因此是很多家庭周末購物的首選，在熟食區域購物和用餐的情況也相當多。

不過他也注意到近來熟食和用餐區域，管理似乎有些混亂，衛生狀況不如以前。並認為，如果能以此次縣府勒令整改為契機，改善衛生狀況，對居民來說也是一樁好事。