可口可樂關納巴灌裝廠 衝擊135員工

可口可樂公司旗下品牌眾多，未來經營將逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。（Coca- Cola官網）

美國可口可樂 公司（The Coca-Cola Co.）證實，位於加州 納巴縣(Napa County)美國峽谷市（American Canyon）的灌裝廠將於今年6月30日永久關閉，屆時將有135名員工受到影響。

根據提交給州及地方政府的監管文件，這座灌裝廠自1994年以來一直運營，廠址位於Commerce Boulevard 1201號，占地17畝，廠房面積約35萬平方呎。該廠主要負責生產包括Powerade運動飲料、Minute Maid果汁、Vitamin Water營養水以及Gold Peak茶飲等產品。

雖然可口可樂早在2021年便首次宣布關廠計畫，原定2023年執行，如今終於落實具體時間表。關廠決策是該公司全球「資產最適化」（asset right）策略的一部分，旨在因應消費者習慣轉變，逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。

可口可樂公司聲明︰「這不是一個輕易做出的決定，我們衷心感謝過去能成為美國峽谷社區的一分子。」

面對關廠，受影響員工被鼓勵申請可口可樂體系內其他職位，或轉至與可口可樂合作的第三方製造商。

這座灌裝廠原為日本 Pokka飲料公司所有，2000年曾進行擴建，2002年被可口可樂收購後，成為其西岸布局的一環。如今可口可樂與荷蘭飲料公司Refresco達成合作協議，將部分灌裝業務外包，進一步推進企業重組與成本優化。