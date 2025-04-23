我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BMW將把DeepSeek AI技術 引入中國新車型

烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

可口可樂關納巴灌裝廠 衝擊135員工

記者李怡╱舊金山報導
可口可樂公司旗下品牌眾多，未來經營將逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。（Coca- Cola官網）
可口可樂公司旗下品牌眾多，未來經營將逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。（Coca- Cola官網）

美國可口可樂公司（The Coca-Cola Co.）證實，位於加州納巴縣(Napa County)美國峽谷市（American Canyon）的灌裝廠將於今年6月30日永久關閉，屆時將有135名員工受到影響。

根據提交給州及地方政府的監管文件，這座灌裝廠自1994年以來一直運營，廠址位於Commerce Boulevard 1201號，占地17畝，廠房面積約35萬平方呎。該廠主要負責生產包括Powerade運動飲料、Minute Maid果汁、Vitamin Water營養水以及Gold Peak茶飲等產品。

雖然可口可樂早在2021年便首次宣布關廠計畫，原定2023年執行，如今終於落實具體時間表。關廠決策是該公司全球「資產最適化」（asset right）策略的一部分，旨在因應消費者習慣轉變，逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。

可口可樂公司聲明︰「這不是一個輕易做出的決定，我們衷心感謝過去能成為美國峽谷社區的一分子。」

面對關廠，受影響員工被鼓勵申請可口可樂體系內其他職位，或轉至與可口可樂合作的第三方製造商。

這座灌裝廠原為日本Pokka飲料公司所有，2000年曾進行擴建，2002年被可口可樂收購後，成為其西岸布局的一環。如今可口可樂與荷蘭飲料公司Refresco達成合作協議，將部分灌裝業務外包，進一步推進企業重組與成本優化。

此次關廠不僅代表可口可樂在生產策略上的重大轉變，也再次反映出全球飲料產業正面臨消費趨勢與營運模式的快速變革。

可口可樂公司旗下品牌眾多，未來經營將逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。（Coca...
可口可樂公司旗下品牌眾多，未來經營將逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。（Coca- Cola官網）

可口可樂 加州 日本

上一則

僑委會推戀念台灣 海外僑民兒童或少年短期體驗計畫

下一則

聖塔克拉拉縣水庫、湖泊 開放划船、遊湖等水上活動

延伸閱讀

「股神」巴菲特完美脫手蘋果股票後 下一步備受矚目

「股神」巴菲特完美脫手蘋果股票後 下一步備受矚目
繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區

繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區
可口可樂經典商品回歸 滿足Z世代懷舊之情

可口可樂經典商品回歸 滿足Z世代懷舊之情
納巴華裔釀酒師朱清宜 舊金山華埠開紅酒入門課

納巴華裔釀酒師朱清宜 舊金山華埠開紅酒入門課
可口可樂緊急召回「英國多款飲料」 1成分含量過高恐釀腎衰竭

可口可樂緊急召回「英國多款飲料」 1成分含量過高恐釀腎衰竭

熱門新聞

醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。 （Markus Winkler / Pexels)

關稅股災雙重風暴 灣區三類人如何硬撐下去？

2025-04-15 02:20
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組