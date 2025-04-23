可口可樂關納巴灌裝廠 衝擊135員工
美國可口可樂公司（The Coca-Cola Co.）證實，位於加州納巴縣(Napa County)美國峽谷市（American Canyon）的灌裝廠將於今年6月30日永久關閉，屆時將有135名員工受到影響。
根據提交給州及地方政府的監管文件，這座灌裝廠自1994年以來一直運營，廠址位於Commerce Boulevard 1201號，占地17畝，廠房面積約35萬平方呎。該廠主要負責生產包括Powerade運動飲料、Minute Maid果汁、Vitamin Water營養水以及Gold Peak茶飲等產品。
雖然可口可樂早在2021年便首次宣布關廠計畫，原定2023年執行，如今終於落實具體時間表。關廠決策是該公司全球「資產最適化」（asset right）策略的一部分，旨在因應消費者習慣轉變，逐步從生產導向轉型為品牌管理導向。
可口可樂公司聲明︰「這不是一個輕易做出的決定，我們衷心感謝過去能成為美國峽谷社區的一分子。」
面對關廠，受影響員工被鼓勵申請可口可樂體系內其他職位，或轉至與可口可樂合作的第三方製造商。
這座灌裝廠原為日本Pokka飲料公司所有，2000年曾進行擴建，2002年被可口可樂收購後，成為其西岸布局的一環。如今可口可樂與荷蘭飲料公司Refresco達成合作協議，將部分灌裝業務外包，進一步推進企業重組與成本優化。
此次關廠不僅代表可口可樂在生產策略上的重大轉變，也再次反映出全球飲料產業正面臨消費趨勢與營運模式的快速變革。
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