查克柏格夫婦免費小學 將於明年春末夏初關閉

位於東巴洛阿圖的The Primary School。(灣區NBC電視截圖)

由Meta 執行長查克柏格 夫婦創辦與資助，專供灣區低收入 家庭兒童就讀的矽谷免學費小學，將於2025-26學年結束時（2026年春末夏初）關閉。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這所學校叫The Primary School，是陳查克柏格計畫（Chan Zuckerberg Initiative）所開創並資助。學校於4月21日宣布，將於2025-26學年結束時關閉。該校是由小兒科醫生、Meta執行長查克柏格的妻子普莉希拉陳醫師（Dr. Priscilla Chan）於2016年創立，旨在將教育、醫療保健和家庭服務融為一體。

他們成立的非營利組織「陳查克柏格計畫」，是他們承諾在有生之年將99%的Facebook股份投資於該組織，以資助科學研究和支持創新教育實踐的一部分。

該小學的東巴洛阿圖校園招收了443名學生，其中大多數是拉丁裔，接受特殊教育或健康服務。根據學校網站，大約58%的學生接受個人化教育計畫或專門的支援服務。學校在其網站上發布的聲明中說：「這是一個非常艱難的決定，我們致力於確保在未來一年為學生和家長提供周到且富於支持性的過渡程序。」

學校沒有透露關閉的原因，並拒絕了紀事報的置評請求。這項決定是在與Meta和查克柏格相關的社會計畫（social initiatives）普遍撤回的背景下做出的。陳查克柏格組織表示，將在五年內向東巴洛阿圖（East Palo Alto）、貝爾黑文（Belle Haven）和東灣（East Bay）投資5000 萬元，幫助這些家庭順利度過轉型期。

這筆資金將用於支持教育儲蓄帳戶、早期兒童計畫和家庭參與服務。校董會主席布里薩德 （Jean-Claude Brizard）在一份聲明中說：「在我們一路走來的過程中，得到如此多的支持，我們深感榮幸。我們的社區和合作夥伴對兒童和家庭產生了持久的影響，並幫助我們展示了以不同的思維和方式運作所能實現的一切。」