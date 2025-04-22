我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家:3-5年生活費

防中國洗產地 美擬對柬埔寨太陽能板課徵3521%關稅

新關稅將上路 華人拚囤貨「省1單是1單」Shein網購爆單

記者張庭瑜／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人消費者搶在關稅前網購。 （取材自Shein官網）
華人消費者搶在關稅前網購。 （取材自Shein官網）

美國即將取消對800美元以下進口包裹的免稅優惠，華人消費者近期在Shein與Temu等跨境電商平台上出現搶購潮，不少人加快下單「趕末班車」，希望在5月2日新關稅政策上路前囤貨省錢。

根據彭博（Bloomberg）日前報導，數據分析機構Second Measure統計，美國市場今年3月Shein的銷售額年增29%，進入4月後更進一步，在前11天同比增38%；Temu表現更為亮眼，3月與4月前段分別年增46%與60%。報導指出，兩大平台已通知美國消費者，將於25日開始調整價格，以應對即將上路的關稅衝擊。

這波關稅戰引發華人社群熱議。據社群留言顯示，許多消費者表達焦慮與不安。一位在美華人留言說︰「我3月31日買的，4月7日收到，還沒被課稅，但以後就不敢買那麼多了。」也有網友計算未來稅額後貼文︰「現在不買，以後可能連買一件10美元上衣都要多繳3塊，實在划不來。」「買得起商品，卻付不起稅。」

許多網友也熱烈討論政策生效的時間點與判定標準：「5月2日寄出才課稅，還是那天入境算？」「客服說，只要在5月2日前寄出的小包裹，仍適用免稅政策，大家趕緊買！」另有不少人對平台商品物流來源表達關注。有Shein用戶指出︰「其實很多商品都是美國本地倉庫直接發貨，時間快，也可能不受影響。」但也有人提醒︰「即使本地出貨，若商品標示為國際貨物，仍可能被查稅。」

一些買家則坦言，因擔心未來退換貨流程更複雜，近期決定提早採購，甚至一次下單近千元以備不時之需。加拿大華人也在討論串中表達憂慮：「不知道加拿大會不會也跟著加稅，如果是這樣，真的買不下手了。」一位網友回應：「先囤貨吧，省一單是一單。」

華人 關稅 Shein

上一則

前福斯新聞主持人Steve Hilton 將競選加州州長

下一則

亞馬遜「ICE夾克」熱賣 害無證客驚逃惹議 被轟不尊重移民

延伸閱讀

傳鄭麗君將來美參加投資高峰會 是否展開關稅二階談判受關注

傳鄭麗君將來美參加投資高峰會 是否展開關稅二階談判受關注
因應關稅衝擊 政院拍板880億元方案 估1.2萬家企業受惠

因應關稅衝擊 政院拍板880億元方案 估1.2萬家企業受惠
高關稅不變的話 這位經濟學家斷言：美今年「絕對」陷衰退

高關稅不變的話 這位經濟學家斷言：美今年「絕對」陷衰退
關稅戰前 查克柏格等3巨頭精準拋股 套現數十億美元

關稅戰前 查克柏格等3巨頭精準拋股 套現數十億美元
美製造業回流？ 前英特爾CEO：供應鏈需要幾十年沉澱

美製造業回流？ 前英特爾CEO：供應鏈需要幾十年沉澱

熱門新聞

醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。 （Markus Winkler / Pexels)

關稅股災雙重風暴 灣區三類人如何硬撐下去？

2025-04-15 02:20
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38
提高價格？取消菜餚？關稅震撼灣區中餐館。（電視新聞截圖）

關稅戰陰雲下 漲價?刪菜單? 金山灣區中餐館兩難

2025-04-17 02:19
億萬富翁和執行長們押注舊金山的商業地產。（電視新聞截圖）

舊金山房市低迷？超級富豪掀搶購潮 有人狂撒1億美元

2025-04-19 17:30

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購
川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜
德州「清潔女王」用橘子清潔膏洗淋浴間 前後對比真絕了

德州「清潔女王」用橘子清潔膏洗淋浴間 前後對比真絕了
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪