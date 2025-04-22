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屋崙市府出售體育場持股 延到明年

編譯組╱綜合報導
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應阿拉米達縣官員要求，屋崙市府出售所持體育場股份的計畫延後到明年。(截取自電視畫面)
應阿拉米達縣官員要求，屋崙市府出售所持體育場股份的計畫延後到明年。(截取自電視畫面)

屋崙官員21日投票決定，將市府出售所持體育場股份給私人開發商與投資人的交易截止日期延遲至明年初，導因於阿拉米達縣官員要求與買家進行同時談判。

舊金山紀事報」報導，這筆交易原定於今年5月30日完成，交易內容是將屋崙112畝土地的一半所有權，包含體育場、屋崙運動場(Oakland Arena)、行政辦公室與數畝停車場，出售給「非裔運動與娛樂集團」(African American Sports and Entertainment Group，簡稱AASEG)。

但是，阿拉米達縣府於3個月前開始與AASEG會面，縣府必須單獨批准A′s運動家隊出售一半所有權。

AASEG去年與運動家隊達成協議，以1億2500萬美元收購球隊擁有的一半體育場，但售出動作必須獲得縣議會通過。球隊於2019年以8500萬美元買進縣府所佔股份。

另一方面，屋崙市府去年達成協議，以1億2500萬元將其一半股權出售給AASEG。市議會日前一致投票決定，將交易截止日期延至明年2月。

屋崙市議員卡普蘭(Rebecca Kaplan)表示，延遲交易計畫截止日期，將促使市府能與縣府時間表維持一致，批准通過出售，讓此一重要計畫取得成果。

現尚未知導致縣府與AASEG談判延遲原因。今年3月，縣府談判人員表示需要棄權合約與一份來自AASEG訴訟相關內容，才可批准交易。 AASEG已提交文件，但交易仍未有進展。

不過，縣議員赫伯特(David Haubert)在議會透露，進行過程每一步驟都有進展。AASEG曾向「舊金山紀事報」表示，欣見屋崙市府與縣府合作，象徵雙方共同合作，促進計畫順利進行。

屋崙市府與AASEG達成協議，要求AASEG在交易截止日期之前、支付全部購買餘額。AASEG已同意支付1億2500萬美元收購市府股份，迄今已支付500萬美元不可退還押金。

交易進行正值屋崙市府面臨預算危機，影響到市政基本服務。市府在目前財政年度期間，嘗試過凍結招聘、裁員與減少警察加班時間，解決用於支付警消費用之一般用途基金8900萬美元的預算赤字。

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