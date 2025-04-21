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殷嘉立籲金山市府 加強聘用華裔雇員

記者李怡╱舊金山報導
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語言不應成為障礙，殷嘉立推動華語居民平等享市府服務。（記者李怡╱攝影）
語言不應成為障礙，殷嘉立推動華語居民平等享市府服務。（記者李怡╱攝影）

為了讓更多講中文的居民能順利獲得市府服務，舊金山市第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）日前向本報表示，呼籲市府應加強聘用能說國語與粵語的一線專員，包括警察、消防員和社區聯絡人。

他指出，語言不應成為居民報案或尋求協助的障礙，特別是在日落區這樣以亞裔居民為主的地區，更需要有能說中文的市府人員來打通溝通橋樑。

殷嘉立表示，日落區居民最關心的問題之一就是「公共安全」。但目前舊金山全市警力嚴重短缺，缺額超過500人，而負責日落區的Taraval警局也從原本120名警員縮減至僅剩54人。

他說：「如果居民因語言問題無法報案，或報案後資料無法準確傳達，警方就無法掌握真實的治安狀況，這會直接影響資源分配與社區安全。」

為此，殷嘉立的辦公室已設有三位能說國語的職員，其中包括一位專責公共安全的聯絡人Vindy Chan。她熟悉三種語言，能協助居民報警、與警方溝通，或處理日常政府相關的文件與投訴。殷嘉立強調，不管居民會說哪種語言，都應該感受到市府的支持與保障。

殷嘉立的團隊近來也改變了傳統「開市政說明會」的方式，而是選擇主動走進社區，像是去圖書館前跟婆婆媽媽們聊天、去安老自助處陪長輩們吃飯，現場解答大家的疑問。

殷嘉立說：「我們不是叫大家來市政廳開會，而是直接去他們熟悉的地方，聽他們的聲音、幫他們處理問題。」

中文助理邵恆：我們像前台櫃檯，幫大家找到對的門路

殷嘉立辦公室的中文立法助理邵恆分享，她的角色就像是「市府前台櫃檯服務員」不是讓居民自己摸索去哪裡辦事，而是幫忙找出正確的聯絡窗口、協助表達需求。

殷嘉立表示，他將持續推動語言友善政策，鼓勵市府在招募新警員與公共服務人員時，優先考慮會說中文的人選，並創造更多本地華裔參與公共服務的機會。他說：「一個真正服務民眾的政府，應該要說得懂你的語言、了解你的文化。」

邵恆是殷嘉立辦公室中文立法助理。（記者李怡╱攝影）
邵恆是殷嘉立辦公室中文立法助理。（記者李怡╱攝影）

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