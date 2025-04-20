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慶國際中文日 中領館辦盛大活動

記者李怡╱舊金山報導
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國際中文日活動，在中國駐舊金山總領事館內舉行。(記者李怡╱攝影)
國際中文日活動，在中國駐舊金山總領事館內舉行。(記者李怡╱攝影)

為慶祝2025年「國際中文日」，中國駐舊金山總領事館與北美中文教育機構合作，於19日舉辦「中文，穿越時空的禮物」盛大活動。

活動現場以中國結、紅燈籠代表中國元素的飾物裝點，身穿粉藍相間傳統服飾的孩童帶來的古箏、舞蹈武術表演、吟誦詩詞、發表演講，一展學習成果。來自灣區多所學校的學生、教師與家庭齊聚一堂，見證語言作為文化橋梁的力量。

中國駐舊金山總領事張建敏致詞，學習中文不僅有助於掌握一門語言，更是一種穿越歷史、連結文明的體驗。他說︰「透過語言，我們能與千年前的詩人對話，從古人的智慧中汲取靈感，讓今日生活變得更好。」中華文明自古重視尊重、互助與自省，「己所不欲，勿施於人」等價值觀，至今仍深具啟發性。

張總領事也提到，中美青年交流已成為雙邊關係中令人振奮的亮點。自2023年以來，已有逾1萬6000人完成訪華行程，許多人形容這段經歷「令人震撼」、「改變人生」。

活動中還頒發了「中文在我眼中」（China in My Eyes）學生徵文比賽獎項。該比賽由美國中文教師協會（CLASS）發起，共收到來自加州、愛達荷州、內華達州、奧勒岡州與華盛頓州等五州逾200篇投稿。獲獎學生用誠摯筆觸描繪了他們對中國文化的想像、與中文的連結及跨文化交流的心聲。

會場外，同步展出「你好中國」（Nihao China）主題圖片展，吸引眾多觀眾駐足欣賞。展覽以可愛熊貓形象作為親切開場，並呈現「世界遺產在中國」的系列影像，展出長城、莫高窟、故宮與布達拉宮等中國知名世界遺產。中英文雙語展板強調中國豐富的文化遺產、壯麗自然風光與千年文明底蘊，是全球旅客了解中國的視窗。

許多觀展家庭表示，透過圖像與文字，讓孩子對中國歷史文化產生真實而生動的想像，「這一世界遺產不僅是文化的象徵，更是人類共同的精神財富，」這

活動最後以武術、民族樂器表演、書法展示畫下句點。在多元文化交匯的舊金山，此次活動不僅是一場文化的展示，更是一場跨越時空的心靈交流，正如活動主題，「中文，是穿越時空的禮物」。

中國駐舊金山總領事張建敏夫婦為「中文在我眼中」徵文比賽獲獎學生頒獎。(記者李怡╱...
中國駐舊金山總領事張建敏夫婦為「中文在我眼中」徵文比賽獲獎學生頒獎。(記者李怡╱攝影)
中國駐舊金山總領事張建敏與講一口流利中文的印度裔灣區學生貝安娜，交流杭州美食。(...
中國駐舊金山總領事張建敏與講一口流利中文的印度裔灣區學生貝安娜，交流杭州美食。(記者李怡╱攝影)

舊金山 世界遺產 加州

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