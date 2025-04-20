慶國際中文日 中領館辦盛大活動

國際中文日活動，在中國駐舊金山總領事館內舉行。(記者李怡╱攝影)

為慶祝2025年「國際中文日」，中國駐舊金山 總領事館與北美中文教育機構合作，於19日舉辦「中文，穿越時空的禮物」盛大活動。

活動現場以中國結、紅燈籠代表中國元素的飾物裝點，身穿粉藍相間傳統服飾的孩童帶來的古箏、舞蹈武術表演、吟誦詩詞、發表演講，一展學習成果。來自灣區多所學校的學生、教師與家庭齊聚一堂，見證語言作為文化橋梁的力量。

中國駐舊金山總領事張建敏致詞，學習中文不僅有助於掌握一門語言，更是一種穿越歷史、連結文明的體驗。他說︰「透過語言，我們能與千年前的詩人對話，從古人的智慧中汲取靈感，讓今日生活變得更好。」中華文明自古重視尊重、互助與自省，「己所不欲，勿施於人」等價值觀，至今仍深具啟發性。

張總領事也提到，中美青年交流已成為雙邊關係中令人振奮的亮點。自2023年以來，已有逾1萬6000人完成訪華行程，許多人形容這段經歷「令人震撼」、「改變人生」。

活動中還頒發了「中文在我眼中」（China in My Eyes）學生徵文比賽獎項。該比賽由美國中文教師協會（CLASS）發起，共收到來自加州 、愛達荷州、內華達州、奧勒岡州與華盛頓州等五州逾200篇投稿。獲獎學生用誠摯筆觸描繪了他們對中國文化的想像、與中文的連結及跨文化交流的心聲。

會場外，同步展出「你好中國」（Nihao China）主題圖片展，吸引眾多觀眾駐足欣賞。展覽以可愛熊貓形象作為親切開場，並呈現「世界遺產 在中國」的系列影像，展出長城、莫高窟、故宮與布達拉宮等中國知名世界遺產。中英文雙語展板強調中國豐富的文化遺產、壯麗自然風光與千年文明底蘊，是全球旅客了解中國的視窗。

許多觀展家庭表示，透過圖像與文字，讓孩子對中國歷史文化產生真實而生動的想像，「這一世界遺產不僅是文化的象徵，更是人類共同的精神財富，」這