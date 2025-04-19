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探訪蘇輟高地公園 19世紀巨大莊園迷人

編譯林思牧／綜合報導
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蘇輟高地公園有令人心曠神怡的寬闊自然美景。(取自谷歌地圖)
蘇輟高地公園有令人心曠神怡的寬闊自然美景。(取自谷歌地圖)

舊金山有一個充滿19世紀神秘氛圍的公園，它曾是一位市長的居所莊園，至今仍是一個豪華的休閒勝地，但很多灣區的居民並不知它的存在。

舊金山紀事報報導，阿道夫蘇輟（Adolph Sutro）是從德國移民到美國的，他在內華達州掏銀熱（silver boom）中致富，然後在舊金山購置了1100多英畝的土地。舊金山出名的蘇輟浴場（Sutro Baths）出自他的構想，這是舊金山歷史上最知名的工程奇蹟之一。

1895-97年間，蘇輟擔任舊金山市長。當時的巨富都在諾布崗（Nob Hill）興建像城堡一樣的住宅，把自己跟市井小民隔絕。蘇輟卻在自己的樸拙小屋用矮籬圍起，庭院的部分讓大眾隨意參觀流連，這個地點被取名為蘇輟高地（Sutro Heights）。

劇作家王爾德（Oscar Wilde）和美國總統哈里森（Benjamin Harrison）都曾是蘇輟高地的賓客。但沒名的遊客也曾受到過名人待遇，其中包括1891年10月12日冒險前往該公園的一群圖書館員。紀事報次日的報導稱：「一輛裝飾著旗幟和鮮花的火車正在等候他們。到達蘇輟高地後，他們受到了主人的熱情歡迎。漫步穿過美麗的草地與花圃，他們來到欄杆前，從那裡可以飽覽一望無際的海洋。」

蘇輟不斷地擴充這個地點，雇用了十名園丁打理庭園。他以每噸2.5美元的價格，從歐洲進口著名石雕的仿品。貨船從大西洋向南航行，繞過合恩角（Cape Horn）進入太平洋，然後向北航行到舊金山。他接著再用每噸5美元的價格，把這些石雕從港口運到他的莊園。

蘇輟在1898年去世後，他的莊園被捐給市政府。經過幾十年的荒廢，房屋在1930年代被拆除，許多石雕已被人偷走。國家公園服務局（National Park Service）接收以後，把此地命名為蘇輟高地公園（Sutro Heights Park），並歸為金門國家休閒區域（Golden Gate National Recreation Area）的一部分。

它具備大型開放空間的所有被低估的元素：寬闊的道路、巨大的樹木和美麗的花園，花園裡盛開著白色的馬蹄蓮（calla lilies），花園的一部分是由來自社區的熱心志工負責照料。需要一片巨大的草坪來玩飛盤遊戲或找個地方痛快哭一場嗎？蘇輟高地公園定能滿足您的需求。

舊金山 灣區 德國

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