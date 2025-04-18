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金山破車窗竊案劇減 修車廠生意大跌 玻璃商銷售也放緩

編譯組╱綜合報導
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舊金山撬車事件驟減，全城汽車玻璃商深受其害。示意圖。（取自Pexels）
舊金山撬車事件驟減，全城汽車玻璃商深受其害。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山撬車事件最猖獗的時候，玻璃修理店的電話響個不停，生意興隆。但現在，這座城市最嚴重的財產犯罪率已經創下了22年來的新低，導致維修店的電話大幅減少。

在全市範圍內，汽車玻璃商都表示，他們對這一本應令人興奮的進步感到束手無策。在過去的一年裡，警方積極打擊砸車搶劫行為，部署了新技術和其他相互交織的策略，包括「熱點」（hot spot）加班小組和針對多發性犯罪者的臥底行動。這些努力在很大程度上取得了成效： 事件報告從2017年的2萬8500起下降到去年的8500起。

然而，撬車事件的減少至少產生了一種不良後果，一小部分汽修廠和汽車玻璃技師的收入減少了。

位於Bayshore Boulevard的一家大型修車廠In & Out Auto Glass的經理Hank Wee表示，他們曾經每天接到60到80個電話，現在能接到25個電話就很幸運了，平均客戶諮詢數量在15到20個之間徘徊。幾年前在In & Out開門營業之前，顧客就已經在門外排起了長隊，有時還會互相推搡，現在則通常門庭冷落。

與許多玻璃維修專家一樣，Wee不願將玻璃維修業的不景氣歸咎於犯罪率的下降。相反，他和其他店主指出了其他一些原因：競爭加劇、經濟不穩定、消費者不願花錢。

門德斯（Morena Mendez）是一家位於101號公路旁的家族式修車廠Express Service Auto Glass的經理。她承認犯罪率確實有所下降。盡管如此，她還是列舉了其他可能的因素來解釋汽車玻璃銷售放緩的原因，這些包括最主要的材料（包括從中國或墨西哥進口的玻璃）成本高昂，迫使企業提高價格，這可能會抑制客戶。與此同時市場競爭變得更加殘酷，維修公司從五年前的100家發展到現在的300家。

Joel Corena是On Time Auto Glass移動維修服務公司的老闆，對旅遊業和租車業的下滑表示遺憾，因為這些行業歷來是盜竊案的主要目標。

近幾個月來，許多玻璃技師的生意蒸發了一半左右，一些商店開始放棄玻璃更換業務。 Express Service開始專注於車窗著色，Secureway Auto Body and Glass車身和玻璃店老闆Vince Tom稱，該店現在強調其名稱中的「車身」一詞。

修車廠經營者表示，他們希望目前的尷尬處境能有轉機。許多人在舊金山汽車犯罪猖獗時取得了最大的成功，但他們並不希望犯罪捲土重來。

舊金山 墨西哥 租車

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