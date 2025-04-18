娘本父子唐卡藝術展 19日矽谷登場 展出名家23幅作品

娘本(左)和仁青多傑在「黑金釋迦牟尼與十八羅漢」前。(硅谷亞洲藝術中心提供)

硅谷亞洲藝術中心19日至30日間舉辦「聖域之光——娘本與仁青多傑唐卡藝術展」，展出唐卡藝術大師娘本和他的兒子仁青多傑的精品力作23幅，並探討唐卡藝術的發展與創新。

娘本與唐卡藝術的淵源可追溯到80多年前。1940年，著名國畫大師張大千在甘肅 行旅途中，親睹敦煌莫高窟的千年壁畫，渴望能親自臨摹這些藝術瑰寶，將其保存並傳播。他特地前往青海省塔爾寺，尋求專業的藏族畫師協助。

娘本作品「黑金唐卡釋迦牟尼與十八羅漢」局部。(硅谷亞洲藝術中心提供)

機緣巧合之下，張大千在塔爾寺結識了唐卡藝術大師夏吾才讓及其隨行的四位畫師。夏吾才讓慨然應允，率領四位弟子共同前往敦煌。他們與張大千並肩作畫，歷時兩年，成功臨摹出大量風格多樣、精緻華美的敦煌壁畫，為中華藝術史寫下傳奇篇章。

娘本自12歲起便拜入夏吾才讓門下，潛心學習熱貢唐卡藝術，專注於構圖、色彩、礦物顏料與宗教意涵的研修。他成為夏吾才讓最傑出的傳人之一，承續了唐卡藝術的深厚傳統與創新精神。

1998年娘本與老師夏吾才讓在青海老家。(敬一丹攝影，硅谷亞洲藝術中心提供)

娘本是國家級非物質文化遺產「熱貢藝術」代表性傳承人、中國工藝美術大師。他生長於青海省黃南藏族自治州同仁地區，從小耳濡目染，深受當地濃厚的宗教藝術氛圍和熱貢唐卡文化的熏陶。夏吾才讓的嚴格教導下，他逐步掌握了熱貢唐卡繪畫的構圖、設色、描金、礦物顏料製備等核心技藝，並深入了解藏傳佛教經義，為日後的藝術創作打下堅實基礎。

娘本的唐卡作品，既保有熱貢藝術莊嚴肅穆、神聖莊重的宗教氛圍，又融入了更多藝術表達的自由與靈動。他所繪的「釋迦牟尼」「千手千眼觀音·黑金」、「三世佛」、「黃財神」等作品，構圖嚴謹、色彩和諧、線條流暢，不僅展現出佛教題材的莊嚴與神聖，更流露出畫家對佛法的敬仰與人生的參悟。

在「千手千眼觀音·黑金」中，他大膽採用黑底襯托金線的方式，使整幅作品在沉靜中閃耀出金光，展現出超凡脫俗的神聖氣質，令人心生敬畏。

娘本與兒子仁青多傑。(硅谷亞洲藝術中心提供)

娘本認為，唐卡不僅是一種宗教藝術表現形式，更是一種修行的方式。在長年累月的創作中，他以虔敬之心描繪佛像，以寧靜之心領悟教義。正是這份對信仰的執著與對藝術的熱愛，使他在傳統與現代之間找到了完美的平衡點。他的作品多次入選國家級展覽，並被多家藝術機構和藏傳佛教寺院珍藏，深受藏區僧侶與藝術界好評。

娘本致力於熱貢藝術的傳承與弘揚，培養出眾多優秀弟子。兒子仁青多傑更是承襲其衣缽，成為熱貢藝術領域的又一位傑出代表。

娘本在教學示範。(敬一丹攝影，硅谷亞洲藝術中心提供)

此次展覽特別遴選了娘本與仁青多傑父子二人具有代表性的唐卡作品，包括「釋迦牟尼」、「千手千眼觀音」、「黃財神」等畫作。