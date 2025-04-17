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原宿美食節桑尼維爾登場 民眾：不知不覺買了滿手甜點與小物

記者龔玥╱聖荷西報導
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「原宿美食節」日式烤肉吸引目光。（記者龔玥╱攝影）
「原宿美食節」日式烤肉吸引目光。（記者龔玥╱攝影）

近日，桑尼維爾太陽廣場舉辦了「原宿美食節」（Harajuku Food Festival）。這場美食節活動帶來的不是大型舞台或喧鬧表演，而是一條條真材實料的市集攤位、一份份溫暖現做的食物，以及來自灣區各地的創作者與攤主的熱情。

與其他以舞台表演或打卡牆為主的節慶不同，原宿美食節沒有華麗布景、也沒有Coser或巨型看板，而是回到市集本質，讓人走走逛逛，吃點好吃的，買點可愛的，與陌生人自然交談幾句。

「原宿美食節」現場人頭攢動。（記者龔玥╱攝影）
「原宿美食節」現場人頭攢動。（記者龔玥╱攝影）

當天，桑尼維爾太陽廣場人潮絡繹不絕，現場擠滿前來參與活動的民眾。許多家庭攜帶幼兒前來，有人推著嬰兒車緩緩穿行於攤位之間，也有年輕族群手持飲品駐足品嚐。從入口走進市集，一陣陣香氣迎面撲來，先是炭烤日式雞腿串，接著是現場煎烤的韓式泡菜煎餅與辣炒年糕，再往裡走，一整排泰國炒粿條與越南法式三明治散發出異國街頭感。

「原宿美食節」現場有不少咖啡品牌。（記者龔玥╱攝影）
「原宿美食節」現場有不少咖啡品牌。（記者龔玥╱攝影）

本次美食節吸引了眾多咖啡與奶茶品牌參與，不少攤位前大排長龍，顯示出這類飲品在民眾間的高度人氣。無論是手工沖煮的精品咖啡，還是風味多變的創意奶茶，都深受不同年齡層民眾喜愛，成為活動現場最受歡迎的品項之一。

除了美食，原宿美食節另一個主角是「療癒系」小物。攤位上擺滿各式各樣的文創與手作商品，許多來自灣區本地年輕創業者或手作藝術家。有華人擺設的攤位主打天然水晶飾品，吸引不少女性駐足挑選；還有專做編織玩偶的攤位，販售各種動物和花朵形狀的玩具。還有華人攤主販售在中國風靡的「捏捏玩具」，製作成各種食物的形狀，引來不少路人前來捏捏。

「原宿美食節」攤位準備了不同的玩偶。（記者龔玥╱攝影）
「原宿美食節」攤位準備了不同的玩偶。（記者龔玥╱攝影）

市集中設有好幾攤專賣日系動漫周邊的攤位，包括美少女戰士手辦、火影忍者模型、各種徽章與玩偶。部分攤位還提供「福袋」。

主辦單位表示，一早發送的150份Harajuku美食節限量手提袋早已被搶光，前50名入場者還獲得了原宿主題T恤與禮盒。活動持續到傍晚，攤位間人潮依舊不減，熱鬧的市集氛圍讓人能專注於食物本身與人與人之間的互動。

一位來自聖荷西的民眾表示，她原本只是想來看看，結果逛了很久，不知不覺買了滿手的甜點與小物，「沒有太多噱頭，但真的讓人覺得很舒服。」

「原宿美食節」對許多在周末尋找輕鬆去處的家庭與年輕人來說不只是味蕾的滿足，更是一段自在漫步、與城市共呼吸的時光。

灣區 華人 越南

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