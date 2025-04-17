全國醫療決策日 安樂居邀專家對話 談臨終醫療意願

安樂居鼓勵居民主動討論臨終前的醫療照護，以自身意願為核心，建立更具尊嚴與關懷的醫療體系。（記者王子涵／攝影）

4月16日是全國醫療決策日（National Healthcare Decisions Day, NHCDD），安樂居（On Lok）在30街長者中心邀請市府、社區機構與醫療專家，鼓勵居民主動討論臨終前的醫療照護，以自身意願為核心，建立更具尊嚴與關懷的醫療體系。

在安樂居工作超過20年的營運長托瑞斯（Nicole Torres）表示，醫療決策日是一場全國性運動。「無論年齡、健康狀況或背景如何，我們都應該思考一個問題，當我們無法自行表達時，想要得到怎樣的照護？」她強調，這不只僅僅是醫生做最終決策，更需要家人主動發起對話，思考自己在重病時，對醫療照護的偏好。

第八區市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，這是一個人們不願意但必須談論的議題。在生命最後的時刻，人們能得到符合自身意願的照料。

市長辦公室健康、遊民 與家庭服務助理主管拉納（Shalini Rana）指出，醫療與社會福祉政策的制定，必須聆聽社區的聲音。她說︰「當這些問題交織在一起，必須有跨部門合作，從人的整體需求出發，建立一個真正『以人為本』的服務體系。」

她分享個人經歷說：「我和家人最近也談到了醫療意願這件事。這些對話不該只有當發生醫療危機時才開始，而應該自然地出現在餐桌上，讓家人知道，我的選擇與希望是什麼。」

市殘障與長者服務局局長黛爾曼（Kelly Dearman）表示，近五成的非裔與拉丁裔民眾、約三成的華裔長者，在過世前從未留下任何醫療意願紀錄。「當我們沒有答案時，家人只能猜測，醫護人員也無法做出符合個人價值的照護。」

安樂居醫療總監、老年醫學科醫師吳慧玲（Jessica Eng, MD）強調，預先醫療計畫應超越「簽署文件」的形式主義，轉化為以患者價值觀為核心的持續對話。「醫療系統擁有龐大技術資源，但真正指引方向的力量應來自患者『最在意的事物』。無論是與孫輩相處的時光，或對風險承受度的考量。」

吳慧玲以自身兩年前罹患第三期癌症 的經歷為例，即便身為醫師，面對手術與藥物選擇時仍深感決策壓力，「醫療團隊引導我釐清治療目標與生活品質的優先順序，這份對話成為救命指引。」

她指出，當預前照護規畫缺失時，醫護與家屬往往陷入「決策迷霧」，反之若記錄患者核心價值觀，即使僅簡短如「希望多陪伴家人」，都能成為危急時導航百萬個醫療決定的羅盤。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）總結多年來在亞裔 社區推動醫療意願對話的實務經驗。她說：「剛開始很多人避諱談生死，覺得不吉利。但七年來，我們已經辦了一百多場工作坊與講座，愈來愈多長者主動提出希望留下清楚的醫療意願。」

鍾月娟指出，從恐懼到開放，從禁忌到坦然，這樣的文化轉變已經在發生。「我們不只是在談臨終，而是在談一種有尊嚴的生活方式。」