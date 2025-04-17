我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia H20晶片才剛被管制 黃仁勳今抵北京訪問

川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

全國醫療決策日 安樂居邀專家對話 談臨終醫療意願

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安樂居鼓勵居民主動討論臨終前的醫療照護，以自身意願為核心，建立更具尊嚴與關懷的醫療體系。（記者王子涵／攝影）
安樂居鼓勵居民主動討論臨終前的醫療照護，以自身意願為核心，建立更具尊嚴與關懷的醫療體系。（記者王子涵／攝影）

4月16日是全國醫療決策日（National Healthcare Decisions Day, NHCDD），安樂居（On Lok）在30街長者中心邀請市府、社區機構與醫療專家，鼓勵居民主動討論臨終前的醫療照護，以自身意願為核心，建立更具尊嚴與關懷的醫療體系。

在安樂居工作超過20年的營運長托瑞斯（Nicole Torres）表示，醫療決策日是一場全國性運動。「無論年齡、健康狀況或背景如何，我們都應該思考一個問題，當我們無法自行表達時，想要得到怎樣的照護？」她強調，這不只僅僅是醫生做最終決策，更需要家人主動發起對話，思考自己在重病時，對醫療照護的偏好。

第八區市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，這是一個人們不願意但必須談論的議題。在生命最後的時刻，人們能得到符合自身意願的照料。

市長辦公室健康、遊民與家庭服務助理主管拉納（Shalini Rana）指出，醫療與社會福祉政策的制定，必須聆聽社區的聲音。她說︰「當這些問題交織在一起，必須有跨部門合作，從人的整體需求出發，建立一個真正『以人為本』的服務體系。」

她分享個人經歷說：「我和家人最近也談到了醫療意願這件事。這些對話不該只有當發生醫療危機時才開始，而應該自然地出現在餐桌上，讓家人知道，我的選擇與希望是什麼。」

市殘障與長者服務局局長黛爾曼（Kelly Dearman）表示，近五成的非裔與拉丁裔民眾、約三成的華裔長者，在過世前從未留下任何醫療意願紀錄。「當我們沒有答案時，家人只能猜測，醫護人員也無法做出符合個人價值的照護。」

安樂居醫療總監、老年醫學科醫師吳慧玲（Jessica Eng, MD）強調，預先醫療計畫應超越「簽署文件」的形式主義，轉化為以患者價值觀為核心的持續對話。「醫療系統擁有龐大技術資源，但真正指引方向的力量應來自患者『最在意的事物』。無論是與孫輩相處的時光，或對風險承受度的考量。」

吳慧玲以自身兩年前罹患第三期癌症的經歷為例，即便身為醫師，面對手術與藥物選擇時仍深感決策壓力，「醫療團隊引導我釐清治療目標與生活品質的優先順序，這份對話成為救命指引。」

她指出，當預前照護規畫缺失時，醫護與家屬往往陷入「決策迷霧」，反之若記錄患者核心價值觀，即使僅簡短如「希望多陪伴家人」，都能成為危急時導航百萬個醫療決定的羅盤。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）總結多年來在亞裔社區推動醫療意願對話的實務經驗。她說：「剛開始很多人避諱談生死，覺得不吉利。但七年來，我們已經辦了一百多場工作坊與講座，愈來愈多長者主動提出希望留下清楚的醫療意願。」

鍾月娟指出，從恐懼到開放，從禁忌到坦然，這樣的文化轉變已經在發生。「我們不只是在談臨終，而是在談一種有尊嚴的生活方式。」

癌症 亞裔 遊民

上一則

砍樹要當心 恐面臨罰款或監禁

下一則

4中國留學生委託灣區律所 控告國土安全部非法、違憲

延伸閱讀

一帶一路引進中資 專家憂柬埔寨背巨債、港市淪鬼城

一帶一路引進中資 專家憂柬埔寨背巨債、港市淪鬼城
百歲醫師失智仍「查房」 專家：懷舊治療喚醒長輩記憶

百歲醫師失智仍「查房」 專家：懷舊治療喚醒長輩記憶
篩檢和診斷進步 兒童自閉症比率升至1/31 男童患病高於女童

篩檢和診斷進步 兒童自閉症比率升至1/31 男童患病高於女童
人民幣貶值壓力 專家估將大於上一年度

人民幣貶值壓力 專家估將大於上一年度
過勞？被國安調查？中國光電專家李海波突離世引揣測

過勞？被國安調查？中國光電專家李海波突離世引揣測

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元