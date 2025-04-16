買打折菜、搭公車…經濟不確定性讓灣區華裔過起「小日子」

在超市受訪的年輕女性表示，因物價整體上漲，現在做飯的次數比之前增加很多。（記者李怡╱攝影）

自年初以來，舊金山灣區 科技企業裁員、股票市場動盪，以及川普政府政策多變帶給經濟的不確定性，給在灣區職業生涯還不夠穩定的年輕群體們很大的不安全感，尤其是華裔年輕女性群體。

Amy Zhang，25歲住舊金山，在一家科技公司做數據專員。她表示，最近的生活多了幾個新習慣，由打車改為搭公車上下班、自己煮飯、周末只逛二手市集。

她把這叫做「小日子模式」。她說，不是因為突然喜歡過極簡生活，是因為她覺得錢花下去，能買回來的東西愈來愈少。

Amy說，「每個月付完房租、保險 、吃飯，就差不多了。以前會想買點禮物犒賞自己，現在出手花錢得多看一眼價格標籤。」

在超市受訪的年輕女性表示，因物價整體上漲，現在做飯的次數比之前增加很多。（記者李怡╱攝影）

她不覺得自己是特例。她說，身邊的朋友們，有人在找第二份兼職，有人開始自由接案，也有人搬回家和爸媽一起住，大家都在想辦法讓日子過得下去。

消費調整還體現在Amy方方面面的消費行為改變上，比如以前她網購看到喜歡的衣服，會立刻下單。現在她會先把網頁關掉，過幾天如果還想要再去看，她說，大多時候就忘了或是忍一下就過了。

Amy說，她現在每天早上會自己泡咖啡、準備早餐。下班後去超市買打折菜，週末就在 Mission 的二手書店逛一下午，和朋友一起到 Lands end看海景徒步，能不消費就不消費。

她還坦言，這樣的轉變應該是一種「心理防禦」。因為去年公司幾波裁員，她雖是留下了，但過後意識到，在看似穩定的科技公司，也不是有十足的保障。