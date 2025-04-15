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南灣和半島人行道音響遭駭 播放假查克柏格和馬斯克錄音

編譯組╱綜合報導
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南灣和半島人行橫道音頻遭駭客攻擊，播放偽造的查克柏格和馬斯克信息。（電視新聞截圖）
南灣和半島人行橫道音頻遭駭客攻擊，播放偽造的查克柏格和馬斯克信息。（電視新聞截圖）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，Meta公司執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）和Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）周末驚喜現身半島，「為人行橫道配音」。

根據周末在網上流傳的幾段視頻顯示，一名身份不明的駭客在巴洛阿圖、蒙洛公園和紅木城的人行橫道音頻軌道上編造了這兩位科技界億萬富翁的假配音，並配以諷刺信息，很顯然是一種奇特的噱頭。

巴洛阿圖市政府發言人霍里根-泰勒（Meghan Horrigan-Taylor）告訴信使報，巴洛阿圖市政府的一名員工周六（12日）向官員報告，University大道和High街交叉口的人行橫道 「無法正常工作」。她說，官方確定市中心有 12個十字路口可能在周五（11日）遭到了破壞。

巴洛阿圖官員關閉了受影響的人行橫道聲控功能，並檢查了其他被侵入的人行橫道。他們確定 「影響是孤立的」。

霍里根-泰勒在一份聲明中說：「信號燈的運行在其他方面沒有受到影響，我們提醒駕車者在行人周圍一定要小心謹慎。」

在紅木城，副城市經理山隈（Jennifer Yamaguma）在一份聲明中說，該市周六了解到 「一個人行橫道信號燈被駭客攻擊，鄰近的一個城市也發生過類似事件」。她告訴信使報：「工作人員正在積極調查並儘快解決問題。」

在「巴洛阿圖周報」（Palo Alto Weekly）分享的視頻中，一條人行橫道上播放著一條假冒馬斯克的信息：「嗨，我是埃隆。我們能做朋友嗎？你願意做我的朋友嗎？我會給你一輛Cybertruck，我保證。好吧，聽著，你不知道我為了得到你的認可會墮落到什麼地步。」

另一個片段顯示，假冒的查克柏格說：「嘿，我是查克。我只想告訴你們，我為我們共同建立的一切感到非常自豪，從破壞民主，到用人工智慧泔水烹飪我們祖父母的墳墓，再到讓世界對變性人不那麼安全，沒有人比我們做得更好。」

目前尚不清楚人行橫道信號燈是如何被駭客攻擊的。

駭客 馬斯克 查克柏格

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