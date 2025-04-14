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聖塔克拉拉 啟動「兒童虐待意識與預防月」

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖塔克拉拉啟動「兒童虐待意識與預防月」。（聖塔克拉拉縣政府提供）
聖塔克拉拉啟動「兒童虐待意識與預防月」。（聖塔克拉拉縣政府提供）

為提高公眾對兒童保護的重視，聖塔克拉拉縣於四月啟動「兒童虐待意識與預防月」行動，並於日前在縣政府中心舉行升旗儀式，宣示透過政府、社區與家庭之間的合作，共同營造有利兒童健康成長的環境。

聖塔克拉拉縣議會議長李洲曉（Otto Lee）在11日的儀式上指出：「社區必須攜手打造一個以合作、預防和夥伴關係為核心的正向未來。透過聯合行動，我們可以建立一個預防導向的支持系統，在危機發生之前，及時提供家庭所需的協助。」

今年的推廣主題聚焦於「希望的敘事」，由聖縣社會服務局轄下的家庭與兒童服務部（DFCS）與兒童虐待預防委員會聯合推動，強調跨部門合作與社區參與，以減少家庭壓力、提升照顧品質，進而防止兒童遭受虐待與忽視。

縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）指出，兒童虐待是「最具破壞性且影響深遠的公共衛生危機之一」，不分收入、種族或教育背景的家庭皆可能受其影響。「虐待不僅限於身體暴力，情感傷害、忽視與不當行為同樣會造成深遠影響，甚至跨世代延續。」

聖縣政府表示，預防兒童虐待的策略應涵蓋多元文化敏感性，並聚焦於家庭的復原能力與兒童安全，同時致力於消弭導致家庭困境的結構性因素，包括貧困、代際創傷、種族歧視與社會不平等。

政府持續與非營利組織、教育機構與社福機構合作，致力於打造一個支持家庭與孩童茁壯成長的生態環境。「我們希望確保所有兒童和青少年，無論其族裔或文化背景，都能在安全和關愛中發展。」

聖縣政府強調，健康的人際關係對於兒童與成人的整體發展皆具關鍵性。改善社會根本結構，如降低無家可歸率、親密關係暴力及社會偏見，亦是預防兒童虐待的重要一環。「讓我們承諾採取具體行動。無論是倡導、志工服務，或只是關心鄰裡的家庭，每個人都可以成為解方的一部分，這正是兒童虐待意識與預防月希望我們實踐的精神。」

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