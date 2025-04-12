蓋ADU與PG&E打交道 屋主沮喪 建商抱怨

根據屋主和建築商的經驗，興建附屬住宅單位可能需要做好長期等待PG&E回應的準備。(取自加州住房金融局官網)

想在加州 蓋一棟附屬住宅單位（ADU）嗎？如果您需要太平洋瓦電公司（PG&E）的協助，請做好長時間等待的準備。

ADU在加州十分受到歡迎，無論是政府官員還是屋主，都將它視為解決加州住房危機的良方。然而舊金山 紀事報在詢問人們關於興建ADU的故事時發現，民眾對PG&E在工作上的延誤多有抱怨。

屋主和ADU建築商表示，他們對與加州最大公用事業公司打交道的經驗感到沮喪，認為PG&E應該對興建計畫的停滯和長期延誤負責。

向紀事報投訴的舊金山屋主索羅（Andrew Solow）表示，他2020年決定將其山坡住宅已完工的地下室改建為ADU，計畫用它來賺取租金 ，而且，如果未來他年老行動不便還可自己居住，或提供給護理助理或家人居住。他必須做的只有兩件事，一是安裝一個廚房，二是加裝一個電錶。

然而，這場原本只需花費10萬元的工程最終花費了多一倍的金錢，還進行了超過四年，其中與PG&E辦理許可、檢查和安裝等工作就花了約九個月的時間。索羅說，光是和PG&E聯絡，就讓他傳了數十封電子郵件和花了50多個小時的個人時間，他稱這一冗長流程「顯得愚蠢且無能」。

安德森（Katherine Anderson）是東灣丹維爾（Danville）建築公司Perpetual Homes創辦人，該公司已在灣區各地興建了超過175間ADU。安德森表示，與PG&E交涉的難度是整個過程中最讓屋主驚訝的地方。

安德森說：「很多時候，單位已經建好，我們只是坐著等候PG&E的回應。由於等候PG&E回應的時間實在太長，我們只能一次又一次地向客戶道歉。」她還說，因為PG&E的一些要求，其公司一些項目已被拖延了一年之久。

舊金山ADU建築公司Villa Homes執行長羅勃茲（Sean Roberts）表示，他們在PG&E服務地區範圍內已興建了數百個ADU單位，公司與PG&E之間一直反覆出現的問題包括天氣導致延誤、溝通、對PG&E「綠皮書」（Green Book）規定的執行不一致、PG&E對部分外包給承包商的工作管理不善等。羅勃茲也稱，PG&E「幾乎總是我們所有項目中遇到的最大延誤理由之一」。

PG&E發言人表示，他們一直在努力改進流程，但因為許多問題超出其控制範圍，他們也無可奈何。同時，PG&E認為，這類投訴並不能反映出大多數客戶的經驗。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在2017年的競選活動中表示，他將負責監督加州在2025年之前建設350萬個新住房單位，但這一目標並未實現。