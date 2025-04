難得 米慎區伯納高地居民支持蓋高樓

米慎區伯納高地居民主動支持在當地蓋高層住宅。(記者李怡╱攝影)

在舊金山 ,「不要在我家後院蓋房子」(Not In My Backyard,簡稱NIMBY)幾乎是每個社區的共同心聲。不管是東區、西區、還是北邊富人區,提到要在自家附近蓋高層建築、增加人口密度,多數居民的反應都是「別來煩我們」。

但就在本周的市府聽證會上,一批來自米慎區伯納高地(Bernal Heights)的居民卻站出來,主動請求市政府︰「我們社區也可以加蓋,讓我們也扛起一點建房責任。」

聽證會中近百位民眾來自YIMBY (Yes In My Backyard)組織「D9 Neighbors for Housing」,他們認為,伯納高地交通方便、資源豐富,房價 又高,但過去幾十年蓋的住宅少得可憐。他們說,若全市都得幫忙解決住房危機,伯納不能再置身事外。

社區民眾的訴求針對的是,市府目前提出的「都市增建」(upzoning)政策。這項計畫是為了回應州政府的住房增長指令,舊金山必須在2031年前增加8萬2000套住宅單位,其中有超過3萬戶需要靠「重新劃區」來實現。政策內容包括放寬建築高度限制,最多可達85呎,優先在市區西北部與部分交通便利地段實施。

但在初版草案中,伯納高地卻被排除在外,即便它有主幹道、有公車、有生活機能。這讓伯納的這批YIMBY居民覺得不公平,也讓他們決定出聲,主動爭取改變。

在一個人人都想把建高樓住宅「推給別人社區」的舊金山,這一批聽證會民眾顯得格外特別。