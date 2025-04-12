難得 米慎區伯納高地居民支持蓋高樓

米慎區伯納高地居民主動支持在當地蓋高層住宅。(記者李怡╱攝影)

在舊金山 ，「不要在我家後院蓋房子」（Not In My Backyard，簡稱NIMBY）幾乎是每個社區的共同心聲。不管是東區、西區、還是北邊富人區，提到要在自家附近蓋高層建築、增加人口密度，多數居民的反應都是「別來煩我們」。

但就在本周的市府聽證會上，一批來自米慎區伯納高地（Bernal Heights）的居民卻站出來，主動請求市政府︰「我們社區也可以加蓋，讓我們也扛起一點建房責任。」

聽證會中近百位民眾來自YIMBY （Yes In My Backyard）組織「D9 Neighbors for Housing」，他們認為，伯納高地交通方便、資源豐富，房價 又高，但過去幾十年蓋的住宅少得可憐。他們說，若全市都得幫忙解決住房危機，伯納不能再置身事外。

社區民眾的訴求針對的是，市府目前提出的「都市增建」（upzoning）政策。這項計畫是為了回應州政府的住房增長指令，舊金山必須在2031年前增加8萬2000套住宅單位，其中有超過3萬戶需要靠「重新劃區」來實現。政策內容包括放寬建築高度限制，最多可達85呎，優先在市區西北部與部分交通便利地段實施。

但在初版草案中，伯納高地卻被排除在外，即便它有主幹道、有公車、有生活機能。這讓伯納的這批YIMBY居民覺得不公平，也讓他們決定出聲，主動爭取改變。

在一個人人都想把建高樓住宅「推給別人社區」的舊金山，這一批聽證會民眾顯得格外特別。