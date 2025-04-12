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密爾比達Lumeria燈光秀 點亮南灣春夏

記者龔玥╱聖荷西報導
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密爾比達LUMERIA燈光秀將持續點亮至7月6日。（圖源imaginarium官網）
密爾比達LUMERIA燈光秀將持續點亮至7月6日。（圖源imaginarium官網）

南灣密爾比達本周末迎來一項夢幻級的全新燈光體驗「利莫里亞：一個神奇的世界」（LUMERIA: A Magical World），燈光秀於4月12日正式在Great Mall外的Imaginarium 想像館開幕。這場被譽為「前所未見的燈節」，結合高科技LED光影裝置、沉浸式場景與藝術設計，將持續點亮至7月6日。

活動場地設於商場停車場的戶外空間，即便在白天，裝置藝術也極具視覺衝擊力。一踏入展區，便宛如穿越至另一個世界–巨大的LED蘑菇森林、奇幻飛行貓、流動花海與多維鏡面空間，皆在日夜間綻放出截然不同的感官體驗。根據nbc bay area的報道，全場使用超過500萬顆LED燈，創造出壯觀又詩意的光影世界。

「你可以想像這些燈光在夜晚時的模樣，會更夢幻、更不真實。」主辦方表示，我們希望為觀眾帶來一種從未見過的驚奇與敬畏感。這不是普通的燈節，而是一次幻想與藝術的旅程。

其中一個最受歡迎的展區是「向日葵鏡屋」，四面八方的空間中盛開著數不清的金黃向日葵，讓人仿若置身無盡花海。現場民眾可以走進數個沉浸式攝影房，體驗萬花筒房間、雲霧隧道與懸浮宇宙等主題空間。即使在日光下，依然能夠看清燈光。LED照明技術的進步讓這些大規模燈光藝術不再是幻想，而是真實可及的魔法。

展覽名稱「Lumeria」靈感來自傳說中的失落大陸Lemuria，象徵神秘、幻境與對自然的崇敬。活動設計團隊表示，他們選擇蘑菇、花朵等元素，不僅是因其造型優美，也象徵再生、連結與自然的生命力。

現場還設有主題商品區與輕食攤位，讓參觀者在探索幻想世界的同時也能休憩放鬆。主辦單位表示，希望此活動不僅提供夜間娛樂，也成為南灣民眾與遊客在春夏季節的記憶亮點。

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