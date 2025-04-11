灣區媽媽教室 4月18日講座談教育心理

台灣的教育心理專家楊婷舒將以深入淺出、通俗易懂的方式講解兒童心理教育。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室負責人高玉麗指出，每個孩子都是獨一無二的，每個父母養育子女的方式都也各有不同，需取決於孩子的性格與父母的價值觀，為了讓更多灣區的媽媽們了解親子 價值觀的理論原則與實踐，並學會解讀孩子的個性，邀請台灣的教育心理專家楊婷舒，將以深入淺出、通俗易懂的方式講解兒童心理教育。

楊婷舒畢業於東吳大學中文系、紐約長島 大學幼兒暨小學教育碩士，擁有美國0至3歲、3至6歲A.M.S.蒙特梭利師資，並有加拿大園藝治療學會園藝治療課程、薩提爾家族治療專業輔導、安寧療護志工照顧課程等結業證書。

楊婷舒也曾任蒙特梭利基金會教務長、研發長以及中國時報親子版、聯合報家庭版專欄作家、台北市社會局托兒所評鑑委員、新北市特殊教育輔導團委員、慈濟大學兒家系兼任講師、巧連智(巧虎)寶寶版及幼幼版監修顧問等。

內容將提到從艾瑞克森發展理論看人生各階段的任務、什麼樣的家庭教育如此良善的好青年、爸爸和兒子的每年面談與忠告等。

主題：教導子女永遠不嫌早也絕不會嫌遲

講者：楊婷舒

時間：4月18日上午10時至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070