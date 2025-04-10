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佛利蒙農場春季體驗 剪羊毛日回歸

記者龔玥╱聖荷西報導
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Ardenwood農場將於12日舉辦一年一度的「剪羊毛日」。（East Bay Parks官網）
Ardenwood農場將於12日舉辦一年一度的「剪羊毛日」。（East Bay Parks官網）

春暖花開，佛利蒙市的Ardenwood歷史農場（Ardenwood Historic Farm）將於12日上午11時至下午3時，舉行一年一度的「剪羊毛日」（Sheep Shearing Day）活動，帶領民眾體驗傳統農場春季的重要時刻，為羊群「理髮」。

主辦方表示，活動內容豐富，適合全家參與，不僅可現場觀賞農場羊只剪毛的過程，更有機會親自動手梳理羊毛，並學習如何將毛線從纖維透過紡車轉化為紗線，現場還提供製作毛茸茸小羊手工藝的機會，參加者可將成品帶回家作為紀念。

剪毛示範時間分為四場，分別於上午11時30、下午12時30、1時30與2時30舉行，由專業人員演示傳統剪羊毛技藝，深入淺出介紹這一代代傳承下來的農耕文化。農場內同時安排羊毛梳理與紡紗工藝體驗區，並有現場音樂表演，為活動增添輕鬆愉快的氣氛。

票價方面，成人入場費為7美元，年滿62歲的長者享有6美元優惠票價，4至17歲兒童票價為5美元，3歲以下兒童免費入場。現場提供免費停車，方便家庭前往。

Ardenwood歷史農場是灣區知名的教育型農場，常年舉辦各類適合親子參與的傳統農業活動，此次剪羊毛則重現春季農忙景象，是當地保留農業記憶與推廣教育的方式之一，深受社區居民喜愛。剪羊毛日不僅是展示農場動物照護的重要環節，也是一堂活潑生動的文化課，居民們可以走出教室與辦公室，走進春日農場，感受大自然的魅力與農耕智慧。

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