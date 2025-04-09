華人散步密爾比達 遇遊民疑持刀大喊 威脅滅口騷擾追逐受傷

史先生在密爾比達Coyote Creek Trail 的一處橋樑附近散步時，受到遊民言語攻擊和追逐。（受訪者提供）

居住在北聖荷西 的科技業者史先生4日傍晚在密爾比達Coyote Creek Trail的一處橋樑附近散步時，受到遊民 言語攻擊和追逐。史先生在逃離過程中不慎跌倒，多處受傷。

據史先生回憶，當時是晚上7時半左右。他從位於北聖荷西的家中沿著步道由南向北經過這座橋後，又由北向南折返回來，準備回家。但是再次經過這座橋的時候，卻被一位遊民攔住去路。對方衝他大聲喊叫，還威脅要殺掉他。他還聽到對方說到「刀」這個字，手裡也揮舞著一把刀一樣的東西，但因為天色漸晚，他沒法確認是不是真的是刀。

史先生當時想儘快離開，就全力快速奔跑，但對方追逐他有20多米遠。史先生較為年長，在奔跑過程中不慎摔倒在堅硬的水泥路面上。這時候，對方也追了上來，但沒有傷害史先生，只是大笑然後離去。

史先生當時沒有帶手機，但幸而遇到附近大型科技公司的安保巡邏，叫來救護車並報警。救護車把史先生送到了聖荷西的地區醫療中心急診。兩位警員在急診部向史先生詢問並記錄了事件的經過。史先生接受治療後，在翌日早上5時左右離開急診。

據史先生表示，這座橋下面已經有遊民居住好幾年，常常聽聞有騷擾路人的事件發生。橋洞周圍也都滿是塗鴉，更是時常瀰漫著大麻 的氣味。

史先生因為摔倒，手、肘部和腹部都有大面積的擦傷，到現在都還疼痛難忍。他希望提醒更多華人注意安全，也希望作惡之人能被繩之以法。