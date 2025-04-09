我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

屋崙女子持鑰匙划花特斯拉 被「哨兵」全程記錄

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

一名身穿毛衣外套、戴著墨鏡的女子出現在東灣屋崙市的Claremont Resort & Spa停車場，她手持拐杖四處張望後，走近一輛特斯拉Cybertruck，用一把鑰匙在後視鏡與車門上划下刮痕。整個過程僅40秒，卻被車輛的外部攝影鏡頭全程記錄。這段視頻被車主上傳至網路，迅速引起熱議。

該車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」（Sentry Mode），得以記錄下該女子3月16日的行為。這段視頻是否足以協助警方抓捕仍未可知。目前，屋崙警方發言人表示，尚未接到車主的報案。

車主在3月20日上傳該影片，目前獲得8.4萬次觀看量，並引發網友兩極化的反應。自特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）出任總統川普政府的政府效率部門（DOGE）後，便大肆推動削減政府撥款、裁撤聯邦政府部門等措施，激起民眾的抗議，以及部分特斯拉車主的「自我反思」。一些憤怒的市民將怒氣發洩在特斯拉電車上，以刮車、潑漆、割破輪胎甚至縱火等方式表達立場。

據記者觀察，灣區許多特斯拉車主為了明哲保身，在車後貼上貼紙「我在馬斯克變瘋前買的這輛車！」（I Bought This Before We Knew Elon was Crazy!）類似標語的貼紙在亞馬遜上都有著不少的銷售量。一些車主不惜拋售曾經引以為豪的電動車，以表達不滿。

啟動特斯拉的哨兵模式，能在車輛鎖門後自動記錄周遭異動，儲存至車內的存儲裝置。警方也開始利用這項技術作為調查工具，甚至針對停在案發現場附近的特斯拉發出搜索令。這也給激進的抗議者發出警告，無論你覺得刮車行為是否是「正義的」。

「我們就是想揭露這些瘋子。」矽谷特斯拉愛好者俱樂部主席史汀格（John Stringer）說。他提醒會員隨時開啟哨兵模式（Sentry Mode），將愛車當作「行動監視器」。

目前，愈來愈多灣區特斯拉車主依賴哨兵模式來預防破壞行為。住在艾爾賽利度（El Cerrito）的特斯拉車主普拉特(Thomas Prather）說：「只要車子停在柏克萊餐廳附近，我一定會開啟哨兵模式。」

另一位車主慕特（Julia Muldt）則在自己的特斯拉上貼了一張「反馬斯克」的貼紙。她表示，這是為了向旁人表態自己並不支持馬斯克，也期望自己的車子不要成為被攻擊目標。

上個月，聖荷西警方逮捕一名嫌疑人，該人被控在Costco停車場刮花一輛白色特斯拉。錄影顯示一名身穿「USA」字樣夾克者走近車輛，手持鑰匙刮花車身。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）事後發表聲明稱：「因為不喜歡設計師就去刮壞他的作品，就像因為不喜歡時間就去砸鐘一樣可笑。」

灣區許多特斯拉車主為了明哲保身，在車後貼上貼紙「我在馬斯克變瘋前，買的這輛車！」...
灣區許多特斯拉車主為了明哲保身，在車後貼上貼紙「我在馬斯克變瘋前，買的這輛車！」。（取自亞馬遜網站）

特斯拉 馬斯克 灣區

上一則

舊金山西區要建高樓 居民擔心帶來交通壅塞、生活成本上升

下一則

散房破敗不改善 舊金山華埠業主挨罰81萬

延伸閱讀

馬斯克大罵關稅操盤手納瓦羅白癡 「比一袋磚頭還蠢」

馬斯克大罵關稅操盤手納瓦羅白癡 「比一袋磚頭還蠢」
巴菲特今年以來身價仍漲 馬斯克財富跌破3000億美元

巴菲特今年以來身價仍漲 馬斯克財富跌破3000億美元
華郵：馬斯克直接呼籲川普撤銷關稅 但沒有成功

華郵：馬斯克直接呼籲川普撤銷關稅 但沒有成功
特斯拉等都來了…中召開美企圓桌會 籲業者促川普回頭

特斯拉等都來了…中召開美企圓桌會 籲業者促川普回頭
Q1全球純電車銷售 比亞迪再超越特斯拉登冠軍

Q1全球純電車銷售 比亞迪再超越特斯拉登冠軍

熱門新聞

「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10
位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)

關稅政策打擊大小企業 從科技業影響到餐館 全民都受害

2025-04-05 02:20
Kate Spade與Target限時聯名。(取自Target官網)

Target聯名Kate Spade 300款精選商品低至5元

2025-04-05 18:54
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山華女深夜離奇失蹤 愛車在聖馬刁大橋詭異折返

2025-04-03 14:06
根據多位婚介諮詢人員表示，在灣區協助客戶尋找愛情，有一連串獨特複雜性，並且收費不便宜，工作充滿挑戰。(圖取自Pexels網站)

矽谷脫單有多難？15萬美元起跳 只為找到「對的人」

2025-04-05 15:10
東華醫院緊急響應銀級恐嚇警報。（本報檔案照）

舊金山華埠醫院遭電話槍擊威脅 啟動銀級警報 FBI、市警介入

2025-04-03 16:46

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍