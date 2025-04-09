屋崙女子持鑰匙划花特斯拉 被「哨兵」全程記錄

車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

一名身穿毛衣外套、戴著墨鏡的女子出現在東灣屋崙市的Claremont Resort & Spa停車場，她手持拐杖四處張望後，走近一輛特斯拉 Cybertruck，用一把鑰匙在後視鏡與車門上划下刮痕。整個過程僅40秒，卻被車輛的外部攝影鏡頭全程記錄。這段視頻被車主上傳至網路，迅速引起熱議。

該車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」（Sentry Mode），得以記錄下該女子3月16日的行為。這段視頻是否足以協助警方抓捕仍未可知。目前，屋崙警方發言人表示，尚未接到車主的報案。

車主在3月20日上傳該影片，目前獲得8.4萬次觀看量，並引發網友兩極化的反應。自特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）出任總統川普政府的政府效率部門（DOGE）後，便大肆推動削減政府撥款、裁撤聯邦政府部門等措施，激起民眾的抗議，以及部分特斯拉車主的「自我反思」。一些憤怒的市民將怒氣發洩在特斯拉電車上，以刮車、潑漆、割破輪胎甚至縱火等方式表達立場。

據記者觀察，灣區 許多特斯拉車主為了明哲保身，在車後貼上貼紙「我在馬斯克變瘋前買的這輛車！」（I Bought This Before We Knew Elon was Crazy!）類似標語的貼紙在亞馬遜上都有著不少的銷售量。一些車主不惜拋售曾經引以為豪的電動車，以表達不滿。

啟動特斯拉的哨兵模式，能在車輛鎖門後自動記錄周遭異動，儲存至車內的存儲裝置。警方也開始利用這項技術作為調查工具，甚至針對停在案發現場附近的特斯拉發出搜索令。這也給激進的抗議者發出警告，無論你覺得刮車行為是否是「正義的」。

「我們就是想揭露這些瘋子。」矽谷特斯拉愛好者俱樂部主席史汀格（John Stringer）說。他提醒會員隨時開啟哨兵模式（Sentry Mode），將愛車當作「行動監視器」。

目前，愈來愈多灣區特斯拉車主依賴哨兵模式來預防破壞行為。住在艾爾賽利度（El Cerrito）的特斯拉車主普拉特(Thomas Prather）說：「只要車子停在柏克萊餐廳附近，我一定會開啟哨兵模式。」

另一位車主慕特（Julia Muldt）則在自己的特斯拉上貼了一張「反馬斯克」的貼紙。她表示，這是為了向旁人表態自己並不支持馬斯克，也期望自己的車子不要成為被攻擊目標。

上個月，聖荷西警方逮捕一名嫌疑人，該人被控在Costco停車場刮花一輛白色特斯拉。錄影顯示一名身穿「USA」字樣夾克者走近車輛，手持鑰匙刮花車身。