屋崙女子持鑰匙划花特斯拉 被「哨兵」全程記錄

車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」,得以記錄下涉案女子的行為。(取自X用戶Skooeee)

一名身穿毛衣外套、戴著墨鏡的女子出現在東灣屋崙市的Claremont Resort & Spa停車場,她手持拐杖四處張望後,走近一輛特斯拉 Cybertruck,用一把鑰匙在後視鏡與車門上划下刮痕。整個過程僅40秒,卻被車輛的外部攝影鏡頭全程記錄。這段視頻被車主上傳至網路,迅速引起熱議。

該車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」(Sentry Mode),得以記錄下該女子3月16日的行為。這段視頻是否足以協助警方抓捕仍未可知。目前,屋崙警方發言人表示,尚未接到車主的報案。

車主在3月20日上傳該影片,目前獲得8.4萬次觀看量,並引發網友兩極化的反應。自特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)出任總統川普政府的政府效率部門(DOGE)後,便大肆推動削減政府撥款、裁撤聯邦政府部門等措施,激起民眾的抗議,以及部分特斯拉車主的「自我反思」。一些憤怒的市民將怒氣發洩在特斯拉電車上,以刮車、潑漆、割破輪胎甚至縱火等方式表達立場。

據記者觀察,灣區 許多特斯拉車主為了明哲保身,在車後貼上貼紙「我在馬斯克變瘋前買的這輛車!」(I Bought This Before We Knew Elon was Crazy!)類似標語的貼紙在亞馬遜上都有著不少的銷售量。一些車主不惜拋售曾經引以為豪的電動車,以表達不滿。

啟動特斯拉的哨兵模式,能在車輛鎖門後自動記錄周遭異動,儲存至車內的存儲裝置。警方也開始利用這項技術作為調查工具,甚至針對停在案發現場附近的特斯拉發出搜索令。這也給激進的抗議者發出警告,無論你覺得刮車行為是否是「正義的」。

「我們就是想揭露這些瘋子。」矽谷特斯拉愛好者俱樂部主席史汀格(John Stringer)說。他提醒會員隨時開啟哨兵模式(Sentry Mode),將愛車當作「行動監視器」。

目前,愈來愈多灣區特斯拉車主依賴哨兵模式來預防破壞行為。住在艾爾賽利度(El Cerrito)的特斯拉車主普拉特(Thomas Prather)說:「只要車子停在柏克萊餐廳附近,我一定會開啟哨兵模式。」

另一位車主慕特(Julia Muldt)則在自己的特斯拉上貼了一張「反馬斯克」的貼紙。她表示,這是為了向旁人表態自己並不支持馬斯克,也期望自己的車子不要成為被攻擊目標。

上個月,聖荷西警方逮捕一名嫌疑人,該人被控在Costco停車場刮花一輛白色特斯拉。錄影顯示一名身穿「USA」字樣夾克者走近車輛,手持鑰匙刮花車身。