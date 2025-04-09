海傍公路關閉3周後 調查：日落大道交通惡化

「標準報」的一項分析顯示，海傍公路關閉導致日落區交通更加擁堵。（電視新聞截圖）

據「舊金山 標準報」(San Francisco Standard)報導，舊金山日落區南部的海傍公路(Great Highway)作為海濱汽車通道已有近100年的歷史，在極具分歧的提案K(Proposition K)投票 通過後的3月15日，這條公路便永久禁止汽車通行。

道路關閉三周後，「標準」查閱的數據證實，日落大道的交通狀況變得更糟了。

曾為該市進行交通研究的Streetlight公司發現，自該措施生效以來，在上下班尖峰時段，下海傍公路(Lower Great Highway，與封閉道路平行)上的汽車數量增加了一倍多。Sloat大道和Sunset大道上的車流量也出現了大幅飆升，而第19大道上早上向北駛向市中心和金門大橋(Golden Gate Bridge)的車流量則增加了20%。

應「標準」的要求，Streetlight公司收集並檢查了交通數據，分析了道路封閉前一個周二和封閉後一個周二的尖峰時段。

雖然55%的全市選民支持K提案，但住在公路附近的選民卻投了壓倒性的反對票。反對者擔心關閉公路會給安靜的居民區街道帶來無法承受的交通壓力。支持者則表示，永久性人行道將改善成千上萬人的生活。

Streetlight發現，上午8時30分時，Sloat大道(Sloat Boulevard)和林肯路(Lincoln Way)之間的下海傍公路(Lower Great Highway)雙向車流量增加了一倍多。

據分析，在同一天下午4:30時，下海傍公路同一路段的雙向車流量增加了一倍多，而Sloat大道東行方向的車流量比前一周增加了80%。Sunset大道的北行交通流量上升了30%，南行交通流量上升了15%。

「標準」查看了3月10日(道路關閉前)和17日(道路關閉後)全天近三個小時的監控錄像。顯示Ulloa街46號大道、La Playa街Lincoln Way以及Noriega街和44號大道上的車流都顯著增加。

「海灘公園之友」(Friends of Ocean Beach Park)的志願數據分析師利普頓(Zach Lipton)說，任何關於附近交通流量增加的結論都是「不成熟和不負責任的」，並指出Streetlight應該分析關閉前後不止一天的數據。「海灘公園之友」援引2021年的一份市政報告稱，交通流量仍低於疫情 前的水平。

舊金山交通局(SFMTA)表示，正在收集交通流量，並將公開報告。

39歲的居民Meera Vinjamuri說她支持關閉公路，並稱針對市議員殷嘉立(Joel Engardio)的罷免運動「太可怕了」。「即使只是延遲五分鐘，這種影響與更好的生活質量相比又算得了什麼呢？」