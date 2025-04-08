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Raise Cane's炸雞進軍南灣 開店首日爆滿

記者龔玥╱聖荷西報導
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火爆南灣的新開業Raise Cane's炸雞。（記者龔玥╱攝影）
火爆南灣的新開業Raise Cane's炸雞。（記者龔玥╱攝影）

廣受歡迎的炸雞條連鎖店Raise Cane′s上周在南灣開設首家分店，選址聖荷西長青廣場（2398 Evergreen Village Square），盡管開業當天細雨綿綿，仍有大批粉絲湧入，掀起一場美食狂歡。

「我們真的很興奮，這是我們在聖荷西的第一家店，」Raise Cane′s加州北部地方負責人齊格勒（Chris Zygler）說，「天氣雖然有時潮濕，但這並沒有阻擋大家的熱情，我們收到了很多支持，整天下來氣氛都很棒，贈品活動更是讓大家玩得盡興。」

根據NBC Bay Area報導，新店吸引了大量忠實粉絲，甚至有顧客提前一天就開始排隊。齊格勒透露，首位顧客在前一天晚間7時就已到場，部分粉絲更是在店外露營一夜，希望第一時間嘗到招牌炸雞條。到開幕當天清晨6時30分，已有約100人在門外等候，展現出極高人氣。

聖荷西店營業時間為周日至周三上午9時至淩晨2時，周四至周六上午9時至淩晨3時30分，迎合夜間消費需求。該店開業第三天店門口仍舊需要排隊，附近還有警力支援，工作人員維持交通，火爆程度可見一斑。

Raise Cane′s以其酥脆多汁的炸雞條、獨特醬料和簡約菜單聞名，一位顧客興奮地說：「我上學的時候，學校附近有一家Raise Cane′s。它的炸雞條真的超嫩，醬料也是一絕，來南灣工作以後很久都沒有吃到了。」

還有華人顧客表示，口感很像自己小時候在學校旁邊買到的雞柳小吃，她買回家打算自己調味，讓它更像童年的味道。

齊格勒表示，許多顧客早已熟悉品牌風格，店內輕鬆活潑的氛圍也是吸引粉絲的重要因素。「我們的熱愛就是炸雞。」齊格勒說，「顧客喜歡我們的雞肉，而我們則致力於把它做到極致。」

聖荷西 加州 華人

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