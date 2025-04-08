全美首個 舊金山開辦「迷幻研究」學士學位

迷幻療法近年逐漸被視為心理健康領域的重要趨勢，目前有一些州已經合法化裸蓋菇素（魔幻蘑菇）。（Marek Piwnicki / Pexels）

1960年代，舊金山 曾是反主流文化的象徵，嬉皮士們在海特區一帶服用迷幻藥物，尋求心靈啟發。如今，這座城市再度成為文化創新的焦點：位於舊金山市中心的加州 整合研究學院（CIIS），將於8月28日正式在線上開辦全美首個「迷幻研究」學士學位。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，與60年代嬉皮士的探索不同，CIIS這項新課程強調學術研究與倫理規範，禁止學生服用迷幻藥物。課程規畫包含心理學、神經科學、原住民 文化與生態迷幻療法、藥理學，以及相關法律與倫理議題。課程學費約3萬美元，要求學生先修滿60學分，再以三個學期完成。

CIIS成立於1968年，因人文潛能運動而聞名，獲美國西部高等教育認證委員會（WSCUC）認證，學術嚴謹，聲譽卓著。此次新學位也延續該校專注身心靈整合、探索人類意識潛能的傳統。

首批錄取的15名學生背景各異，包括消防員、急救人員、癌症倖存者及前科技工作者。他們多因工作或個人經歷承受心理創傷，經由迷幻藥物療法獲得明顯改善。洛杉磯消防檢查員博奇（Michael Bochey）表示，透過死藤水療法成功走出職業創傷陰影，進而決定報名該課程。

迷幻療法近年逐漸被視為心理健康領域的重要趨勢，但在聯邦法律層面尚未正式合法化，目前僅俄勒岡州及科羅拉多州合法化裸蓋菇素（魔幻蘑菇）。約翰霍普金斯大學的研究員亞登（David Yaden）表示，迷幻研究的學士課程在學術上可能仍有些操之過急。

盡管如此，業界專家對迷幻藥物未來的醫療應用普遍持樂觀態度。CIIS校長布隆伯格（Brock Blomberg）強調，新課程的推出旨在培養專業人才，為將來迷幻藥物的合法化與醫療應用做好準備。