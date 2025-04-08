加州上訴法院裁決 都布林學區不須為亞裔學委死亡負責

加州上訴法院裁定，前都柏林聯合學區委員崔仁京（如圖）的家人不能就她的死亡向學區提起訴訟。(取自崔仁京生前臉書頁面)

加州 上訴法院裁定，前都柏林聯合學區 委員崔仁京（Catherine Kuo）的家人不能就她的死亡向學區提起訴訟。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，加州第一地區上訴法院上月作出裁決，由於崔仁京因意外喪生當天正在從事義工工作，因此她「僅有權獲得因受傷而給予的工傷賠償」。

崔仁京的丈夫郭佳霖（William Kuo）於2022年在阿拉米達縣高等法院對都柏林聯合學區提起訴訟，指崔仁京於2021年在法倫中學分發食物時發生事故，被人從後面撞擊身亡，學區對此負有疏忽責任。當時她被夾在兩輛車之間，後來在醫院去世。

家人此前在一份聲明中寫道，崔仁京自2019年起擔任學區委員直至去世，她是一位「真正的超級英雄」和「超級媽媽」。她出生於紅木城的一個韓國移民家庭，在薩拉度加長大，並在都布林生活了20年。在她去世前，她還曾與癌症 鬥爭。她去世當年48歲。

她的丈夫郭佳霖接替她在學區委員會的剩餘任期，直至2022年11月。

2023年6月，學區的律師提出了一項動議，認為阿拉米達縣法院「對這些索賠缺乏管轄權」。

肇事司機的律師辯稱，崔仁京死亡「全部或部分地直接或間接地是由司機以外的其他人員或實體的行為造成的」。律師進一步辯稱，原告「承擔了訴訟中所指控的行為所產生的所有風險和危險」。

崔仁京家屬律師卡斯珀（Nick Casper）在接受採訪時說：「從來沒有人說崔仁京做錯了什麼。有視頻記錄了當時的情況，顯示崔仁京當時所做的正是她應該做的。」

卡斯珀稱上訴法院的判決是「一個不幸的情況」。他說，這導致家屬在親人去世後「無法獲得民事補救」，而且除了工傷賠償範圍之外，他們沒有其他辦法來彌補「失去的親情、愛、支持和所有非經濟項目，以及已故家庭成員的經濟支持。」

卡斯珀說：「雖然我們尊重法律程序，但我們認為這項裁決反映了法律的一個遺憾漏洞。該漏洞實際上允許學區不必告知義工他們確實有工傷賠償。」

卡斯珀表示，崔仁京的家人「仍在評估他們的法律選擇」。