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灣區78歲婦人家屬 控告賭城川普酒店過失致死

編譯組／綜合報導
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加州老嫗被拉斯維加斯川普飯店的旋轉門 「暴力彈出」，家屬提起非正常死亡訴訟。（電視新聞截圖）
加州老嫗被拉斯維加斯川普飯店的旋轉門 「暴力彈出」，家屬提起非正常死亡訴訟。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一名78歲灣區婦女的家人正在起訴拉斯維加斯川普國際酒店（Trump International Hotel Las Vegas）過失致人死亡，他們聲稱該婦女在事件中被從酒店的旋轉門中 「暴力彈出」（violently ejected）。

上個月向克拉克縣（Clark County）地方法院提起的訴訟稱，2023年3月21日，特勞施克（Diana Truschke ）從酒店出來時，旋轉門突然加速，從後面撞上她並將她拋出數呎。

訴狀稱：「結果，特勞施克女士被猛烈地彈出旋轉門，導致她被拋出數呎遠，最終摔倒在人行道上，面部著地。」

訴狀稱，旋轉門不符合安全規定，酒店管理方也未能解決這一危險狀況。

盡管接受了治療，特勞施克的健康狀況還是惡化了，她於2024年10月14日因傷勢併發症去世。

訴訟要求賠償醫療和喪葬費用，以及痛苦和折磨，具體賠償金額將由陪審團審判決定。聽證日期尚未確定。

特勞施克的兒子約翰-特勞施克（John Truschke）是她的遺產管理人和唯一繼承人。

訴狀強調，來自柏斯菲卡（Pacifica）的房地產經紀人特勞施克在事發前 「健康狀況相當良好」。

訴訟稱：「如果不是（拉斯維加斯川普國際酒店）的疏忽，特勞施克女士本可以保持健康，並有能力從事她本應從事的所有活動。」

川普國際酒店位於時裝秀大道（Fashion Show Drive），由Trump Organization經營，該組織管理著川普的各種商業企業。自2016年首次擔任總統以來，他的兒子小川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克‧川普（Eric Trump）擔任了執行副總裁，負責監督公司的運營。

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