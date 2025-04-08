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保護座頭鯨遷徙 鴿子角以南4/15商業捕蟹季結束

記者徐蓓蓓、編譯組/綜合報導
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加州漁獵局為降低加州沿岸座頭鯨遭蟹籠纏繞的風險，調整商業及娛樂用途的鄧金斯蟹捕撈管理措施。(Andre Estevez/ Pexels)
加州漁獵局為降低加州沿岸座頭鯨遭蟹籠纏繞的風險，調整商業及娛樂用途的鄧金斯蟹捕撈管理措施。(Andre Estevez/ Pexels)

加州漁獵廳（CDFW）日前宣布，為降低加州沿岸座頭鯨遭蟹籠纏繞的風險，將自4月15日下午6時起，調整商業及娛樂用途的鄧金斯蟹（Dungeness crab）捕撈管理措施。灣區聖馬刁縣鴿子角（Pigeon Point）以南，包括蒙特瑞灣（Monterey Bay）和莫洛灣（Morro Bay）在內的商業和娛樂性鄧金斯蟹捕撈活動即將全面停止。

CDFW根據風險評估與緩解計畫（RAMP）對座頭鯨的迴遊狀況進行評估後，決定在確保漁業可持續運作的同時，加強對鯨類的保護措施。根據最新規定，商業用途鄧金斯蟹捕撈將在1至3號漁區（加州與俄勒岡州交界至聖馬刁縣鴿子角，北緯37°11'）維持開放，但必須遵守現行的蟹籠數量限制。此外，該區也將實施「30尋深度限制」，即禁止在水深超過30尋（約55公尺）的區域使用蟹籠，以進一步降低對鯨魚的威脅。

而在4至6號漁區（從聖馬刁縣鴿子角到美墨邊境），所有商業鄧金斯蟹捕撈將自4月15日起全面禁止，漁民不得捕捉或持有來自該區域的鄧金斯蟹。

在娛樂用途方面，4號漁區（從鴿子角到蒙特瑞縣洛佩茲角，北緯36°00'）亦將限制使用蟹籠進行鄧金斯蟹捕撈。但CDFW提醒，該區域的娛樂漁民仍可透過蟹網或捕蟹器等其他方式捕撈鄧金斯蟹，直至本季漁期結束。

CDFW同時發布船隊警示，提醒所有商業及娛樂鄧金斯蟹捕撈人士務必採取「最佳作業守則」（Best Practices Guide）規範之措施，隨時保持警覺，以因應座頭鯨可能提前迴遊。根據歷史數據分析，座頭鯨在未來數周內的數量將顯著增加，因此漁民須做好快速移除漁具的準備，以避免鯨魚被蟹籠纏繞的意外事件。

而事實上，因為今年的被認為是鄧金斯蟹的小年，自1月份開放捕撈以來，螃蟹數量相比往年稀少，蟹價高啟。在灣區半月灣碼頭，一磅鄧金斯蟹的價格甚至達到過14美元。而同期石斑魚的價格不過才6美元一磅。很多漁民已經早早調轉方向，開始以捕撈魚類為主。

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