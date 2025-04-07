商品多數從中國進口 川普對中加徵關稅 華埠商家雪上霜

華埠在售小商品均來自中國。（記者李怡╱攝影）

川普總統再次拋出全面加徵關稅 的主張，並放話要對中國商品徵收近高達60%的關稅，引發廣泛關注與討論。本報走訪了解，若此政策一旦實施，不僅可能導致美國國內物價進一步上升，也將對包括舊金山華埠 在內的華人 社區帶來直接衝擊。

舊金山華埠作為全美歷史最悠久的華人聚居區，一直以來都是中藥、零食、家用品與傳統商品的採購重鎮。無論是居民日常所需的中藥材，還是深受年輕族群喜愛的中國進口零食，都仰賴來自中國的穩定供應。一旦關稅暴漲，不僅進口成本大幅提升，最終勢必轉嫁到消費者身上，導致商品價格飆升。

華埠內許多藥材店、草藥行販售的冬蟲夏草、黃耆、黨參、當歸等常見中藥，多數仰賴從中國進口。業者坦言，這些藥材若被收以高關稅，進口成本可能翻倍，屆時不僅小商家利潤被擠壓，消費者也將被迫付出更高價格維持健康。

華埠一家藥材店老闆表示：「我們的客人很多是長者，他們固定來抓藥調理身體，如果價格漲一倍，他們真的會買不起。若關稅政策上路，可能會考慮減少進貨，甚至轉向其他替代市場，但品質和療效還是有差。」

除了藥材，華埠裡不少雜貨舖與超市販售的中國進口商品，如辣條、旺仔牛奶、康師傅泡麵、大白兔奶糖等，也將首當其衝。這些零食因價格親民、口味道地，一直是華人家庭與年輕族群的最愛。但如果因關稅而大漲價，恐將流失顧客。

華埠內小型亞洲超市店員表示：「年輕人最愛買的就是那些進口的中國零食，如果一包泡麵漲到五六塊美金，誰還買得下去。疫情之後本就生意冷清，若再遇上關稅漲價，恐怕連基本營運都難以為繼。」

另外包括廚房用品、傳統節慶飾品、塑膠用品、紙製品等生活雜貨，也多來自中國。這些物品多屬低毛利、高流動性商品，價格敏感度高。一旦成本上升，小商家要麼自行吸收利潤，要麼只能漲價減少銷量，對原已受房租與人力成本壓力的小店無疑是雪上加霜。

政經專家馬江博向本報指出，過去25年來，美國一直是中國最大的貿易順差來源國。若美中貿易再度惡化、甚至出現實質「脫鉤」，對中國出口企業固然是挑戰，但對美國基層消費者與小商業同樣是打擊。他表示：「中美之間的貿易不是單向依賴，而是長期互補。大幅加徵關稅的後果，將反映在美國超市貨架上，也會出現在華埠小店的收銀機裡。」

據本報了解，在華人社區內，民眾因擔心物價暴漲，已在互相告知要多囤積購買一些如廁紙、調味料、油鹽等生活必需品和物資。