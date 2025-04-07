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阿滋海默症協會講座 12日談「守護記憶擁抱未來」

記者江碩涵／聖荷西報導
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「守護記憶，擁抱未來」是阿滋海默症協會為關心腦部健康、失智症患者及其家庭的朋友們策劃的講座活動。（主辦單位提供）
「守護記憶，擁抱未來」是阿滋海默症協會為關心腦部健康、失智症患者及其家庭的朋友們策劃的講座活動。（主辦單位提供）

全球人口老化的趨勢下，阿滋海默症與失智症已成為民眾無法忽視的重要課題。「守護記憶，擁抱未來」是阿滋海默症協會為關心腦部健康、失智症患者及其家庭的朋友們策劃的講座活動，本活動將匯聚專家學者與照護者，深入探討阿滋海默症的最新研究與照護策略。

內容將包括腦部健康的新知、了解阿滋海默症的發展與影響、新藥與早期診斷的重要性、了解及應對失智症相關行為、如何為家人尋找最合適的照護者，以及照護者真實經驗、感動與啟發。讓我們共同提升對疾病與腦部健康的認識，攜手守護珍貴的記憶。

講員包括阿滋海默症協會全國理事會理事曹知行博士、阿滋海默症影響運動 (Alzheimer's Impact Movement)理事蔡懷香、舊金山加大（UCSF）記憶與老化研究中心醫師鄭文立、史丹福大學醫學院神經病學和神經科學系副教授趙壯志、美國家庭照護協會董事成員陳蘭心以及阿滋海默症協會北加州與北內華達州分會多元、平等與共融部主任張珮寧。

時間：美西時間4月12日下午5時30分至7時30分

形式：網路視訊講座（網址：HTTPS://TINYURL.COM/PMEF25）

洽詢：電郵[email protected]或致電408-372-9943

加州 史丹福大學 舊金山

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