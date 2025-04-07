阿滋海默症協會講座 12日談「守護記憶擁抱未來」

「守護記憶，擁抱未來」是阿滋海默症協會為關心腦部健康、失智症患者及其家庭的朋友們策劃的講座活動。（主辦單位提供）

全球人口老化的趨勢下，阿滋海默症與失智症已成為民眾無法忽視的重要課題。「守護記憶，擁抱未來」是阿滋海默症協會為關心腦部健康、失智症患者及其家庭的朋友們策劃的講座活動，本活動將匯聚專家學者與照護者，深入探討阿滋海默症的最新研究與照護策略。

內容將包括腦部健康的新知、了解阿滋海默症的發展與影響、新藥與早期診斷的重要性、了解及應對失智症相關行為、如何為家人尋找最合適的照護者，以及照護者真實經驗、感動與啟發。讓我們共同提升對疾病與腦部健康的認識，攜手守護珍貴的記憶。

講員包括阿滋海默症協會全國理事會理事曹知行博士、阿滋海默症影響運動 (Alzheimer's Impact Movement)理事蔡懷香、舊金山 加大（UCSF）記憶與老化研究中心醫師鄭文立、史丹福大學 醫學院神經病學和神經科學系副教授趙壯志、美國家庭照護協會董事成員陳蘭心以及阿滋海默症協會北加州 與北內華達州分會多元、平等與共融部主任張珮寧。

時間：美西時間4月12日下午5時30分至7時30分

形式：網路視訊講座（網址：HTTPS://TINYURL.COM/PMEF25）

洽詢：電郵[email protected]或致電408-372-9943