守護生態永續 桑尼維爾公園轉型授粉花園

志工們合力種下了多種原生植物。（圖由桑尼維爾政府提供）

在過去的幾個月裡，位於桑尼維爾的貝蘭茲公園（Bralenze Park）見證了一場由下而上的綠色革命。透過一群熱心志工與社區居民的齊心努力，公園內原本閒置的一塊空地，如今已轉變為生機盎然的「傳粉者花園」，不僅美化了社區環境，更象徵著地方居民對生態永續的承諾。

綠化工程由本地非營利組織「Grassroots Ecology」發起，並獲得桑尼維爾市工務局公園科的支持。在一次又一次的社區志工日中，來自各行各業的居民不畏日曬、不懼勞累，攜手種下了多達70至80種原生植物，合力打造出一個面積達5000平方呎的傳粉者友善環境。

傳粉者花園的核心概念，是透過種植對蜜蜂、蝴蝶等傳粉昆蟲具有吸引力的原生植物，來重建和支持城市中逐漸消失的野生動物棲地。選用本地植物不僅有助於生物多樣性的恢復，也因其適應力強、抗旱耐熱，能夠減少未來維護所需的資源與成本。

Grassroots Ecology 的社區協調員指出，這次項目從設計到種植，每一步都邀請居民參與，強調社區共創與共用的理念。「這不只是種花種草，更是種下一種希望與責任感。每一株植物的成長，都是這個社區凝聚力的見證。」

貝蘭茲公園的新貌吸引了許多家長帶著孩子前來參觀學習，不少學校教師也表達希望將這裡作為戶外自然教室的意願。一位參與種植的志工說：「這裡將成為孩子們與自然接觸的起點，也是我們留給未來世代的一份禮物。」

地方政府近年來皆積極推動綠地擴建與生態復育，而貝蘭茲公園的傳粉者花園計畫正是社區主導綠化成功的典範，展現出地方行動的力量，也為其他城市樹立了一個值得效仿的榜樣。

Grassroots Ecology 表示，未來還將舉辦園藝維護工作坊、傳粉者教育講座，持續提升社區對環境議題的關注與參與度，讓這片花園不只綠意盎然，更充滿教育與啟發的可能性。