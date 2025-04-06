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真心愛台灣「Amazing Taiwan 」 4/12勁歌熱舞帶動跳

記者江碩涵╱聖荷西報導
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真心愛台灣會長高椿惠（右）與庫比蒂諾市長趙良方（左）一起宣傳勁歌熱舞帶動跳活動。（記者江碩涵╱攝影）
真心愛台灣會長高椿惠（右）與庫比蒂諾市長趙良方（左）一起宣傳勁歌熱舞帶動跳活動。（記者江碩涵╱攝影）

為了推廣跳舞活動，並與庫比蒂諾社區居民有更多互動與交流，真心愛台灣（Amazing Taiwan）社團4月12日下午2時30分至5時將在庫比蒂諾圖書館前的大廣場，舉行「勁歌熱舞帶動跳」活動，活動不限族裔，邀請大家到場直接跳起來。

真心愛台灣會長高椿惠（Alice Kuo）表示，春天午後天氣溫暖且許多一家大小都會在庫比蒂諾圖書館前（地址：10800 Torre Ave, Cupertino, CA 95014）的廣場活動，且此機會可以與各國厲害的舞者一起跳舞，希望透過舞蹈，成為不用說話的最棒的互動與交流，是闔家大小都適合參加的運動。

庫比蒂諾市長趙良方表示，庫比蒂諾有各個族裔，以往舞蹈表演都是專業舞者表演，民眾在台下看，但其實如果大家能夠一起跳起來，更能達到民族融合互動，像是台灣、印度、韓國、以色列、歐洲、中亞等舞蹈都很有特色。

高椿惠表示，這是真心愛台灣第一次舉辦大家一起跳舞的活動，預計上千人到場，另外也將在現場舉行抽獎活動，並有限定數量的精美小禮物可贈送給社區居民，歡迎民眾將消息傳遞給更多鄰居朋友們知道，大家相約午後一起到大廣場運動跳舞。

真心愛台灣（Amazing Taiwan）社團4月12日下午將在庫比蒂諾圖書館前...
真心愛台灣（Amazing Taiwan）社團4月12日下午將在庫比蒂諾圖書館前的大廣場，舉行「勁歌熱舞帶動跳」活動。（主辦單位提供）

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