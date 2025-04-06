聖荷西進入「小貓季節」 發現幼貓先觀察再行動

春季是小貓出生的旺季，路邊的流浪貓增多。（記者龔玥╱攝影）

隨著春季的到來，聖荷西 進入「小貓季節」（Kitten Season）。這意味著許多市民可能會在自家院子、公園或街頭角落發現獨自待著的小貓。但動物救援專家提醒：發現小貓並不意味著牠們需要被帶走，人為干預可能適得其反。

聖荷西動物護理中心（San Jose Animal Care Center）指出，每年這個時候，許多新生幼貓在母貓短暫外出覓食時被人發現，而民眾出於善意將其帶離，反而可能降低它們的生存機會。事實上，母貓才是照顧幼貓最理想的選擇，她能夠提供最佳的營養、溫暖和保護。因此，在採取任何行動前，首先應該靜觀其變。

如果你在街頭、院落或灌木叢中發現了一窩小貓，建議先從遠處觀察幾個小時到一天，確保母貓是否會回來。如果小貓們安靜、乾淨，說明母貓仍在照顧它們，這時應避免干預，以免打擾母貓返回。如果你不確定，可以在小貓周圍撒些麵粉或沙子，觀察是否有成年貓的足跡。如果母貓在24小時內仍未出現，或者小貓們表現出異常，如持續哭泣、毛髮髒亂、眼睛有分泌物結痂等，這可能意味著它們真的被遺棄，此時再考慮施救。

在決定救援時，建議使用堅固的紙箱或寵物 箱，並用毛巾或毯子包裹小貓以保持溫暖。搬運時要小心托住箱底，避免小貓因晃動受驚或受傷。救援後，可將小貓帶到附近的動物護理中心。

聖荷西動物護理中心也鼓勵市民通過寄養計畫來幫助尚未斷奶的小貓。每年，成千上萬的流浪幼貓因沒有母貓照顧而無法存活，而寄養計畫能為它們提供成長所需的食物、醫療和照料，讓它們有機會找到永久的家。除了寄養，民眾還可以通過捐款、領養或幫助流浪母貓進行絕育手術，減少未來無家可歸的小貓數量。