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馬連縣大雨後 海灘覆蓋奇特生物地毯

編譯組╱綜合報導
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大雨過後 馬連縣海灘上覆蓋著一層厚厚的奇特生物。（電視新聞截圖）
大雨過後 馬連縣海灘上覆蓋著一層厚厚的奇特生物。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，上周日（3月30日），大雨在馬連縣Bolinas海灘留下了一層厚厚的水母狀生物地毯。

當日上午 8 時左右，迪克森（Del Dickson）帶著他的兩條狗走近海灘，最初以為沙灘上覆蓋著一層深色的礫石。仔細觀察後發現，成千上萬被稱為 「順風水手 」（by-the-wind sailors）的漂浮水螅帆水母（學名 Velella velella）一夜之間被衝上了岸。

退休教授迪克森說，這些海洋動物從遠處看 「就像浮油」，覆蓋著海水和沙子。「它們成群結隊，」他說，「真的太神奇了。」

據雷耶斯岬國家海岸（Point Reyes National Seashore）的科學家稱，帆水母最常見於春季或初夏的北加州海灘。這種橢圓形的生物與水母有關，通常呈藍色，長達四吋。

據國家海岸網站介紹，「當盛行風發生變化時，比如在暴風雨期間，Velella 會被吹向海岸，在那裡它們經常會大量擱淺在海灘上。當帆水母在海灘上變干之後，就會變得脆而透明，看起來就像玻璃紙糖果包裝紙一樣」。

作為南加州人，迪克森說他對帆水母很熟悉，但從未見過如此大的數量。他說，他的德國牧羊犬（German shepherd）和凱恩梗犬（Cairn terrier）興奮地吃著這些海洋生物的零食，它們有一個軟骨小圓盤，周圍是半透明的帆狀結構。

他說：「我們稱它們為狗狗的薯片。」

據「科學人」（Scientific American）雜誌稱，帆水母出現在加州海灘是 「春天的標誌」。這種動物的藍色外表會褪色，一旦它們在海岸上定居，就會幹成龜裂的白色，並很快死去。

加州蒙特瑞灣水族館研究所海洋生物學家阿道克（Steven Haddock）在 2023 年告訴該雜誌，「可能有數十億 」的帆水母在太平洋上集體漂浮。

阿道克說：「這種海蜇一旦進入航行模式，就沒有辦法轉向。它們沒有辦法控制或加速或減速，只能任憑風的擺布。」

迪克森次日早上回到海灘，距離他第一次發現帆水母的湧入已經過去了 24 小時。這些生物在陽光下的顏色已經變淺，他說，它們的質地很像 「一種非常透明的塑料」。它們沒有任何氣味。

一夜之間，沙灘從彩虹般的藍色變成了白色。迪克森說，帆水母的屍體慢慢變干，「直到被風或海浪帶走」。

據「科學人」雜誌稱，帆水母出現在加州海灘是 「春天的標誌」。（電視新聞截圖）
據「科學人」雜誌稱，帆水母出現在加州海灘是 「春天的標誌」。（電視新聞截圖）

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