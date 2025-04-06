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Spencer's禮品店 沙加緬度門市4/12開幕

編譯組／綜合報導
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北美購物連鎖商店Spencer's在糜鹿林市開設新門市。(取自糜鹿林林市府官網)
北美購物連鎖商店Spencer's在糜鹿林市開設新門市。(取自糜鹿林林市府官網)

沙加緬度蜂報報導，連鎖禮品店Spencer's將於4月12日在沙加緬度地區最新門市舉辦盛大開幕慶祝活動。

根據Spencer's客服資訊，這間知名購物中心品牌已於3月16日在糜鹿林（Elk Grove）的Laguna Crossroads購物中心開設新店面，鄰近Hallmark文具店，前身是VIVI Fashion。

Spencer's是一家北美購物連鎖商店，於1963年在新澤西州開設第一間實體門市，專營新奇和搞笑禮品，並銷售服裝、品牌商品、性玩具、房間裝飾、收藏人偶、時尚和身體飾品，以及奇幻和恐怖商品，目前在美國與加拿大已有超過670間分店。公司在新聞稿中指出，Spencer′s是尋找最新潮、另類、獨特配件與服飾的終極目的地。

為慶祝品牌擴展至糜鹿林，Spencer's將於4月12日周六下午1時至5時，在Laguna Crossroads分店舉行盛大開幕派對。當日前100名到場顧客，將可獲得價值10美元的禮品卡，並享有甜點、免費贈品、抽獎活動等好康。

新澤西州 加拿大

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