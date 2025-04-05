促綠色生活 聖塔克拉拉居民可免費領堆肥

聖塔克拉拉居民4月5日可免費領取堆肥。(聖塔克拉拉政府提供)

隨著春天的到來，園藝愛好者迎來為花園做好準備的黃金時機。為了幫助居民改善土壤品質，促進綠色生活，聖塔克拉拉市政府訂於4月5日（星期六）上午8點至11點，在沃爾什大道1700號（1700 Walsh Ave）的市政公司院內舉辦堆肥贈品活動，鼓勵市民通過可持續的園藝方式提升土壤健康，為植物生長創造更理想的環境。

堆肥是一種天然的土壤改良劑，能夠增強土壤的保水性、通氣性和養分含量，使植物根系更健康，減少對化學肥料的依賴，同時也有助於減少垃圾填埋場的有機廢棄物。這次活動提供的堆肥是經過精心處理的優質有機混合物，適用於蔬菜、花卉和庭院綠化，市政工作人員將現場協助居民填裝和裝載容器，以便安全取用。

為確保活動順利進行，市府要求參與者攜帶當前的水電費 帳單或有效身分證件，以核實居民身份，並自備結實的容器，例如5加侖桶或更大尺寸的可密封容器，以方便運輸和儲存。每戶家庭限領40加侖的堆肥，數量有限，先到先得，送完即止。

此次堆肥贈品活動是聖塔克拉拉市推動環保和可持續園藝的重要舉措之一。近年來，市府不斷宣導生態友好型社區，通過減少有機垃圾、推廣家庭堆肥以及提供環保資源，幫助居民實現綠色生活方式。