Target聯名Kate Spade 300款商品任選

Kate Spade與Target限時聯名。(取自Target官網)

Target 再次掀起聯名風潮。這次攜手知名品牌Kate Spade，推出涵蓋服飾、配飾、家居用品和派對必備品的限時系列Kate Spade x Target。從優雅連衣裙到趣味十足的派對裝飾，把Kate Spade經典的俏皮設計與Target親民的價格完美结合，為消費者带来超過300款精選商品，售價低至5元，超過一半單品價格在15元以下。活動將於4月12日啟動，消費者可在線上及Target門店購買。

本次聯名系列涵蓋女裝、童裝、嬰兒服飾、手袋、家居裝飾、派對用品和遊戲玩具等多個品類，滿足日常穿搭和居家布置需求。經典Kate Spade風格的層叠褶縐迷你裙售價25元，綠色/藍色條纹針織斜挎包20元，黑色/奶油色/綠色四件套餐盤售價15元，五彩繽紛氣球與燈籠10元/套，一次性相機元20，而充滿復古氛圍的電唱機75元。此外，還有售價300元的自行車、200元的帳篷，以及跳棋遊戲，為春日派對提供更多選擇。

消費者可通過多種方式購買這一系列產品，大部分Target門店將設有專屬購物區，並推出店內限時獨家單品，網路也將同步發售，支持在線下單後到店取貨。

Target執行副總裁兼首席營銷官Jill Sando說：「我們花了兩年時間精心策畫這一合作，希望為消費者带来一場輕鬆、有趣、又價格合理的購物體驗。」 Kate Spade副總裁Charlotte Warshaw補充道：「Kate Spade一直在慶祝生活中的小確幸，這次合作正是把這種精神带给更多人。」