華裔科技業者促成 華埠大明星劇院4月5日慶百年

直到2021年，來自中國的楚沛與其丈夫羅傑與劇院業主達成十年租約，劇院才得以翻新並重新開放。（楚沛提供）

位於舊金山華埠 的大明星劇院（Great Star Theater）即將迎來百年華誕，將於周六（5日）舉辦慶祝活動。這座擁有近百年歷史的劇院見證了華埠的興衰，如今在一對年輕的科技業者的努力下，重新煥發活力，成為傳統文化與現代藝術交匯的舞台。

大明星劇院成立於1925年，長期是社區粵劇與傳統戲曲的重要舞台。然而，近年來，由於管理權變更與財務問題，劇院一度陷入關閉的困境。直到2021年，來自中國的科技業者楚沛（Alice Chu）與其丈夫羅傑（Roger Pincombe）成功與劇院業主達成十年租約，劇院才得以翻新並重新開放。

楚沛告訴本報，她出生於中國河南，2011年來到美國攻讀計算機科學研究生，隨後在舊金山的科技業發展。她與丈夫都是軟體工程師。

她表示，其丈夫羅傑對劇院藝術有著濃厚的興趣，並在大明星劇院擔任義工多年，劇院的關閉讓羅傑感到沮喪。「他認為劇院有著獨特的美，心心念念要復興劇院。這裡如同他的第二個家，我們的第一次約會就是在大明星劇院。」

楚沛表示，疫情 重創了整個劇院行業，許多劇院被迫關閉，只有她們逆勢進入。

「疫情反而給了我們入局的機會。一些專業的娛樂製作公司選擇退出競爭，原本的業主也從一開始保留的態度，轉而決定將劇院租給我們。」楚沛說。

在兩人的努力下，大明星劇院迅速轉型為非營利組織，並推出多元化的演出內容，包括傳統粵劇、古箏演奏會、西方戲劇，以及現代魔術與雜技表演。截至目前，劇院已吸引超過8萬名觀眾，並在社群媒體上累積1萬4000名關注者。

楚沛說：「我們的策略是保持傳統文化的核心，同時引進國際化的製作公司，擴大影響力。」

周六的慶典活動將於下午2時開始，場外的活動免費對社區觀眾開放，包括市長羅偉、市議員李爾德、市府律師邱信福等都會前來慶祝，楚沛歡迎灣區華人前來觀賞舞龍舞獅以及紅毯走秀表演。

著名華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）與資深記者方振豪（Ben Fong-Torres）將作為主嘉賓，分享他們的成長經歷、職業故事，以及對華埠社區的影響。此外，活動還將包括紅毯儀式、粵劇表演、功夫與古箏演奏，以及一場VIP晚宴。