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交通局減赤 董事會通過削減Muni公車服務

記者王子涵／舊金山報導
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六條Muni公車線路將被合併或取消市場街服務。（記者王子涵／攝影）
六條Muni公車線路將被合併或取消市場街服務。（記者王子涵／攝影）

舊金山交通局（SFMTA）董事會周二投票，以極小差距通過削減部分Muni公車服務，以減少機構預算赤字，六條Muni公車線路被合併或取消市場街(Market Street)服務。

交通局本財年赤字達5000萬元，下財年預計將擴大至3.2億元。為緩解財政困境，交通局已陸續削減Muni服務，並進一步考慮對5號線Fulton、9號線San Bruno及31號線Balboa等路線取消市場街服務。

在周二的董事會議上，反對削減Muni服務的乘客意外獲得了市第五區市議員馬百樂（Bilal Mahmood）的支持。他在會議上敦促董事會不要削減這些公車路線。

然而，董事會最終仍以四比三的票數通過了此次削減計畫。民眾可前往SFMTA網站了解具體Muni線路的變化。

在會議中，許多市民批評此舉將僅節省約720萬元，認為對於解決總額3.2億元的預算赤字幾乎無濟於事。

「720萬元就像是一家科技公司的副總裁薪資，這筆錢根本不算多。」公眾評論者亞當斯(Teri Adams)向董事會表示。此外，另一位名為Adam的市民則警告，此舉可能影響2026年有關公共交通資金的選票措施，「為了迎合扭曲的財政責任概念，犧牲了未來關鍵的交通基礎建設。」

市長羅偉新任命的董事成員費爾德（Alfonso Felder）成為此次削減計畫的關鍵決定者。他指出，720萬元的節省僅限於一年。若不進行削減，每年都需要從交通局的儲備金中額外提取720萬元。

「如果我們現在不採取行動，明年將面臨更艱難且更痛苦的選擇。」費爾德說，「我不認為讓我們自己陷入這樣的困境是負責任的決定。」

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