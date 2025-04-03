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家得寶開始收停車費？ 愚人節假新聞啦

記者徐蓓蓓／舊金山報導
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今年愚人節，最吸引眼球的假新聞當數「Home Depot開始對顧客停車收費」。(Home Depot網頁）
今年愚人節，最吸引眼球的假新聞當數「Home Depot開始對顧客停車收費」。(Home Depot網頁）

今年愚人節，最吸引眼球的假新聞當數「家得寶（Home Depot）開始對顧客停車收費」。這則新聞來自專注工具和家居改造產品評比的網站Protoolreviews。在4月1日發表後，就令整個網站與社交媒體熱議不休。

Protoolreviews文章聲稱，Home Depot已決定將對全國各店的停車場開始收費，以應對不斷上漲的成本與物價。據報導，停車費根據地區也有所不同，例如中佛羅里達為2美元停車2小時，洛杉磯是停車一天收5美元。不過如果單次購物滿250美元，就能免去停車費。Home Depot的Pro Xtra會員當年消費超過1000美元，亦可免費停車。

對此新聞，網友反應激烈，相當不滿。一些用戶在X平台轉貼此文的時候，加上了抵制Home Depot的標籤字樣。另有一些用戶轉發這則資訊時就質疑是否是愚人節笑話。不過也同時評論，如果消息屬實的話，Home Depot的很多客戶就要轉投另一間同類商家Lowes了。也有人抱怨：「Home Depot你真行。用停車費來抵銷通脹。現在我入不敷出，連停車位都找不到了。天才啊！」

然而，就在話題熱議不休之際，真相終於曝光：Home Depot並沒有推出任何停車收費機制，並且這全部都是Protoolreviews為了愚人節所設計的彩頭。對於這樣一個大行其道的假新聞，讀者也只能苦笑，抱怨自己被騙。也有網友笑說：「我們真的對這種新聞太準備不足了，今年愚人節的玩笑真的可以。」

洛杉磯

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