聖荷西市議會研擬 機場連接線延伸至火車站可行性

聖荷西進一步研究機場連接線的可行性。（電視新聞截圖）

「聖荷西 焦點」（San Jose Spotlight）報導，聖荷西市議會於日前一致通過計畫，將對機場連接線進行更詳細的乘客研究、財務預測和初步施工計畫。該連接線將連接聖荷西峰田國際機場（San Jose Mineta International Airport）和狄里登（Diridon）火車站。

雖然市政府工作人員最初建議由聖塔克拉拉谷交通局（VTA）為預計耗資1470萬美元的第二階段項目提供資金，但議員們決定由該項目的私營集團San Jose Connection Partners負責尋找資金。

包括市長馬漢（Matt Mahan）在內的領導及市議員，在備忘錄中建議由該項目的私人合作夥伴尋找資金。報告還強調了更好地了解機場未來發展和連接線潛在乘客的重要性。

市議員穆卡西（Michael Mulcahy）在會議上說：「毫無疑問，該項目的成功取決於對機場長期發展需求的了解和外部資金的保障，因為聖荷西市目前不能也不應該撥付額外的資金。」

鑑於上個月討論的預計數百萬美元的資金缺口，議員們迫切希望保護城市預算。在備忘錄中，議員們指出VTA需要優先考慮捷運(BART)的擴建並保留現有的公共運輸網絡，從而否決了VTA的撥款。

備受期待的機場連接線將使用一支未來型四座車輛車隊，通過專用通道與交通隔開。聖荷西交通局局長里斯托（John Ristow）向議員們介紹了可行性報告的結論，並表示報告證實新技術將在大約三年後開工時準備就緒。

可行性報告認為，如果連接線只通往兩個航站樓和機場的長期停車場，其效益將超過項目成本（目前估計為8億美元）。

聖荷西機場委員會主席海德（Joe Head）在公開評論中表達了對該項目的多種擔憂，敦促議員們關注機場與火車站之間的連接，而不是機場間的交通。

機場的長期擴建計畫包括增加一家酒店和新的登機口，因此海德推動議員們關注外部連接器以及更現代化的乘客數據。他表示，機場的休閒旅遊人數有所增加，意味著有更多帶孩子的家庭，他們可能無法乘坐設想中的四座車輛。

里斯托說，乘客信息將作為第二階段研究的一部分進行收集，這可能需要一到三年的時間。

他說，市政府已經申請了一筆1290萬美元的聯邦撥款，如果得不到撥款，項目就會延期。儘管市議員們並不同意，但他還是推動VTA提供幫助，因為這是一個多年期項目。