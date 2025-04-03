我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

持白卡看病最好「裝乖」？最近恐遭加州醫院白眼

4月「分心駕駛意識月」警方提醒開車勿看手機 低頭一秒風險無窮

記者龔玥／聖荷西報導
「分心駕駛意識月」警察呼籲所有駕駛員保持專注。（記者龔玥／攝影）
「分心駕駛意識月」警察呼籲所有駕駛員保持專注。（記者龔玥／攝影）

4月是「分心駕駛意識月」，聖塔克拉拉警察局呼籲所有駕駛員保持專注，眼睛直視前方，雙手放在方向盤上，以防止因分心駕駛導致的交通事故。警方提醒，無論是查看手機、進食還是調節收音機，這些行為都可能帶來致命後果。

聖塔克拉拉警察局局長摩根(Cory Morgan)表示，每一位駕駛員都可以做出選擇，保持專注，避免分心駕駛。這個月是一個重要的提醒：即使是短暫地低頭看手機，也可能引發嚴重事故。分心駕駛不僅危險，更可能致命。請保持警惕，共同維護道路安全。

根據2024年加州全州民意調查，近74%的受訪司機認為，開車時發短信是他們最擔心的交通安全問題。資料顯示，2022年加州因分心駕駛導致的交通事故已造成148人死亡。然而，由於執法人員難以確定事故是否與分心駕駛有關，這一數字可能被低估。

為加強執法，聖塔克拉拉警察局將在4月份重點查處違反加州免提手機法的駕駛員。根據法律規定，駕駛時不得手持手機或電子設備，即使是在紅燈停車時也不例外。這包括撥打電話、發送短信或使用應用程式。首次違規者將被罰款，若在前一次違規後的36個月內再次違反，將被記入駕照扣分紀錄。

警方建議駕駛員遵循以下原則，確保行車安全：遠離手機，啟用靜音模式，並將手機放在夠不著的地方，以減少干擾；提前做好準備，在啟程前設置GPS、調整後視鏡，並完成其他必要操作；專心駕駛，避免在行車過程中吃東西、梳妝或調整車輛控制裝置；以身作則，鼓勵乘客，特別是年輕司機，將專注駕駛作為規範；勇敢提醒，如果作為乘客發現司機分心，應主動提醒其集中注意力；必要時靠邊停車，如果需要回復緊急資訊，應選擇安全地點停車後再進行操作。

加州

上一則

交通局減赤 董事會通過削減Muni公車服務

延伸閱讀

前聯邦衛生部長貝西拉 宣布參選加州州長　

前聯邦衛生部長貝西拉 宣布參選加州州長　
加州州府廣招全職員工 最高月薪3萬

加州州府廣招全職員工 最高月薪3萬
半年來第2次 州農申請調漲責任險保費39%

半年來第2次 州農申請調漲責任險保費39%
聖荷西市更新火災危險地圖 民眾可提意見

聖荷西市更新火災危險地圖 民眾可提意見
全美最靜謐城市 佛利蒙榜首 聖荷西第6

全美最靜謐城市 佛利蒙榜首 聖荷西第6

熱門新聞

矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

2025-03-25 20:41
costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
聖荷西擊敗紐約市成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市。（取自谷歌地圖）

擊敗紐約 聖荷西成全美生活成本最高城市

2025-03-26 14:18
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）

漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

2025-03-27 15:02
灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

2025-03-29 02:20

超人氣

更多 >
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲

「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲