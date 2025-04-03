4月「分心駕駛意識月」警方提醒開車勿看手機 低頭一秒風險無窮

「分心駕駛意識月」警察呼籲所有駕駛員保持專注。（記者龔玥／攝影）

4月是「分心駕駛意識月」，聖塔克拉拉警察局呼籲所有駕駛員保持專注，眼睛直視前方，雙手放在方向盤上，以防止因分心駕駛導致的交通事故。警方提醒，無論是查看手機、進食還是調節收音機，這些行為都可能帶來致命後果。

聖塔克拉拉警察局局長摩根(Cory Morgan)表示，每一位駕駛員都可以做出選擇，保持專注，避免分心駕駛。這個月是一個重要的提醒：即使是短暫地低頭看手機，也可能引發嚴重事故。分心駕駛不僅危險，更可能致命。請保持警惕，共同維護道路安全。

根據2024年加州 全州民意調查，近74%的受訪司機認為，開車時發短信是他們最擔心的交通安全問題。資料顯示，2022年加州因分心駕駛導致的交通事故已造成148人死亡。然而，由於執法人員難以確定事故是否與分心駕駛有關，這一數字可能被低估。

為加強執法，聖塔克拉拉警察局將在4月份重點查處違反加州免提手機法的駕駛員。根據法律規定，駕駛時不得手持手機或電子設備，即使是在紅燈停車時也不例外。這包括撥打電話、發送短信或使用應用程式。首次違規者將被罰款，若在前一次違規後的36個月內再次違反，將被記入駕照扣分紀錄。

警方建議駕駛員遵循以下原則，確保行車安全：遠離手機，啟用靜音模式，並將手機放在夠不著的地方，以減少干擾；提前做好準備，在啟程前設置GPS、調整後視鏡，並完成其他必要操作；專心駕駛，避免在行車過程中吃東西、梳妝或調整車輛控制裝置；以身作則，鼓勵乘客，特別是年輕司機，將專注駕駛作為規範；勇敢提醒，如果作為乘客發現司機分心，應主動提醒其集中注意力；必要時靠邊停車，如果需要回復緊急資訊，應選擇安全地點停車後再進行操作。