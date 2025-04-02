22州狀告川普政府削公共衛生撥款 加州恐失10億

邦塔強調，他們不僅是為加州奮戰，也是在為全美人民的健康未來而戰。（記者王子涵／翻攝）

加州 與其他22個州，及華盛頓特區4月1日共同提起聯邦訴訟，控告川普政府非法削減總額達110億元的公共衛生資金，該資金原本用於應對新冠疫情 及其他公共健康計畫。

訴訟於當天在羅德島州聯邦法院正式提起，指控聯邦衛生及公共服務部（HHS）及其部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在毫無事先通知的情況下，於3月24日發出終止通知，擬取消聯邦對各州與地方公共衛生機構的資助。這筆由國會撥款的資金，主要用於傳染病監測、疫苗接種、精神健康及成癮防治等關鍵計畫。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在4月1日的記者會上表示，加州因這項決定恐將損失超過9.72億元，對州內多項公共衛生計畫造成嚴重影響。其中，州公共衛生部將失去逾8億元資助，導致原計畫為450萬名兒童接種疫苗的項目面臨中斷，並削弱各大醫療機構應對緊急狀況的能力。

加州醫保（Medi-Cal）服務部也將失去超過1.19億元，影響至少18個郡縣的青少年藥物濫用防治計畫。洛杉磯縣公共衛生局預計將損失超過4500萬元，原計畫用於防範麻疹、季節性流感及禽流感 的傳播。

邦塔表示，HHS的決定不僅非法，更將對加州及全美公共健康造成難以彌補的傷害。「川普政府無權單方面廢除國會明確撥款的資金。這不僅危及我們的醫療體系，更危及數百萬美國人的健康安全。」

HHS發言人尼克森（Andrew Nixon）表示，政府的決定是基於「美國已走出新冠疫情，無需繼續浪費納稅人的資金」。

但原告方強調，該資金並非僅用於新冠疫情，而是針對整體公共衛生問題。

原告方已向法院申請臨時禁止令，以阻止HHS立即執行資金削減。邦塔強調，他們不僅是為加州奮戰，也是在為全美人民的健康未來而戰。