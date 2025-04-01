我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

州立老舊海灘廁所 聖馬刁將大翻新

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖馬刁縣八個州立海灘與公園的廁所設施將改建。圖為Pomponio州立海灘一景。(取自加州州立公園管理局官網)
聖馬刁縣八個州立海灘與公園的廁所設施將改建。圖為Pomponio州立海灘一景。(取自加州州立公園管理局官網)

聖荷西信使報報導，為改善聖馬刁縣（San Mateo County）多處州立海灘與公園的廁所設施老舊問題，加州州立公園管理單位正推動一項300萬美元的改建計畫，預計今年夏天動工，明年春天啟用嶄新設施。

這項工程將拆除自1980年代以來興建、如今龜裂斑駁、滿布塗鴉的老舊建築，以及令人反胃的流動廁所（porta-potty），並在八個州立海灘興建嶄新的預鑄混凝土廁所。新廁所將配備鋼製門扇、掛勾、扶手等耐用設施，還將涵蓋無障礙停車位、新野餐桌、遮陽棚與烤肉區，為民眾打造更完整的戶外體驗。

「廁所不需要多豪華，」負責本案的州立公園規畫師西區考克（Linda Hitchcock）說，「但它們絕對不能惡心，也不該成為大家對海灘旅程的唯一記憶」。

根據全美公園管理單位的調查，廁所品質是遊客最關心的問題之一。東灣區域公園管理局前總經理鮑爾（ Bob Doyle）說：「我們在推動公園債券法案時，會詢問民眾最重視什麼，廁所幾乎永遠在前幾名。」他指出，如果某人第一次造訪公園時看到一團糟，就再也不會回來。若希望家庭，尤其是帶孩子的媽媽造訪，他們最在意的就是乾淨的廁所。

鮑爾指出，加州擁有約280座州立公園，許多設施建於數十年前，早已年久失修，但在加州議會中，爭取基本公園維護經費的團體並不多。他說，立法者並沒有積極編列維護預算；民眾不會對議員咆哮，而是對巡守員或公園管理員發火。

這些老舊廁所設施將會全面拆除，流動廁所也將移除，取而代之的是嶄新的預鑄混凝土廁所。新設施可承受時速150哩的強風與規模7.0地震，設計壽命長、耐用又堅固。「它們真的很扎實，」西區考克說，「幾乎可說是防爆等級，而且外觀也與自然環境相協調」。

過去兩年內，加州州立公園已啟動多處翻新計畫，包括漢堡德紅木森林公園（Humboldt Redwoods）、迪狄布洛山（Mount Diablo）、聖布魯諾山（San Bruno Mountain）及蒙塔垃（Montara）州立海灘。

加州 州立公園 鮑爾

上一則

北加州中文學校聯合會 4月20日舉辦AI教學研討

下一則

隱瞞2020年付酬勞給亞歷鮑德溫 羅達倫遭罰款10萬元

延伸閱讀

「不確定性」成Fed熱門關鍵字 鮑爾在利率記者會提22次

「不確定性」成Fed熱門關鍵字 鮑爾在利率記者會提22次
美經濟衰退機率近半 GDP成長率預期下修 專家示警滯脹風險

美經濟衰退機率近半 GDP成長率預期下修 專家示警滯脹風險
川普再施壓促降息 鮑爾：關稅帶來了經濟不確定性

川普再施壓促降息 鮑爾：關稅帶來了經濟不確定性
民眾邊花錢邊抱怨物價、就業 Fed獨尊硬數據

民眾邊花錢邊抱怨物價、就業 Fed獨尊硬數據
讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件

讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件

熱門新聞

矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

2025-03-25 20:41
亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

亞裔生難錄取加大？數字揭真相

2025-03-25 02:20
聖荷西擊敗紐約市成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市。（取自谷歌地圖）

擊敗紐約 聖荷西成全美生活成本最高城市

2025-03-26 14:18
costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）

漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

2025-03-27 15:02
灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

2025-03-29 02:20

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事