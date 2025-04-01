州立老舊海灘廁所 聖馬刁將大翻新

聖馬刁縣八個州立海灘與公園的廁所設施將改建。圖為Pomponio州立海灘一景。(取自加州州立公園管理局官網)

聖荷西信使報報導，為改善聖馬刁縣（San Mateo County）多處州立海灘與公園的廁所設施老舊問題，加州州立公園 管理單位正推動一項300萬美元的改建計畫，預計今年夏天動工，明年春天啟用嶄新設施。

這項工程將拆除自1980年代以來興建、如今龜裂斑駁、滿布塗鴉的老舊建築，以及令人反胃的流動廁所（porta-potty），並在八個州立海灘興建嶄新的預鑄混凝土廁所。新廁所將配備鋼製門扇、掛勾、扶手等耐用設施，還將涵蓋無障礙停車位、新野餐桌、遮陽棚與烤肉區，為民眾打造更完整的戶外體驗。

「廁所不需要多豪華，」負責本案的州立公園規畫師西區考克（Linda Hitchcock）說，「但它們絕對不能惡心，也不該成為大家對海灘旅程的唯一記憶」。

根據全美公園管理單位的調查，廁所品質是遊客最關心的問題之一。東灣區域公園管理局前總經理鮑爾 （ Bob Doyle）說：「我們在推動公園債券法案時，會詢問民眾最重視什麼，廁所幾乎永遠在前幾名。」他指出，如果某人第一次造訪公園時看到一團糟，就再也不會回來。若希望家庭，尤其是帶孩子的媽媽造訪，他們最在意的就是乾淨的廁所。

鮑爾指出，加州擁有約280座州立公園，許多設施建於數十年前，早已年久失修，但在加州議會中，爭取基本公園維護經費的團體並不多。他說，立法者並沒有積極編列維護預算；民眾不會對議員咆哮，而是對巡守員或公園管理員發火。

這些老舊廁所設施將會全面拆除，流動廁所也將移除，取而代之的是嶄新的預鑄混凝土廁所。新設施可承受時速150哩的強風與規模7.0地震，設計壽命長、耐用又堅固。「它們真的很扎實，」西區考克說，「幾乎可說是防爆等級，而且外觀也與自然環境相協調」。

過去兩年內，加州州立公園已啟動多處翻新計畫，包括漢堡德紅木森林公園（Humboldt Redwoods）、迪狄布洛山（Mount Diablo）、聖布魯諾山（San Bruno Mountain）及蒙塔垃（Montara）州立海灘。