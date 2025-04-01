舊金山交通局調整士德頓街停車規定 試行9個月

士德頓街路邊停車新規︰周一至周六上午7時至下午2時設為黃色裝卸區；下午2時至晚上6時開放為一般計費停車位，開放給所有人。(交通局提供）

舊金山 交通局（SFMTA）31日宣布，自4月1日起應社區需求，將調整華埠 士德頓街（Stockton）夾華盛頓街（Washington）與百老匯 街（Broadway）三個路段的路邊停車時間。此舉主要為了平衡商業裝卸需求與社區停車需求，同時確保Muni公交服務的流暢運行。

士德頓街路邊停車新規︰周一至周六上午7時至下午2時設為黃色裝卸區；下午2時至晚上6時開放為一般計費停車位，開放給所有人。(交通局提供）

交通局聲明，這三個路段的停車時間將作出如下調整：周一至周六上午7時至下午2時，設為黃色裝卸區，僅供商業裝卸使用；下午2時至晚上6時，開放為一般計費停車位，開放給所有人；周日停車免費。

停車新規有九個月的試行期，以評估對交通流量及Muni服務的影響，並決定是否長期實施。交通局表示，這項調整的目的在於測試是否能在不影響公交運行的前提下，提供更多一般計費停車位，以滿足當地居民及訪客的需求。

士德頓街是舊金山華埠的核心商業區，也是 8、30和45號巴士的主要通道，每天服務數千名乘客。該街道對於當地小商業的供貨、送貨至關重要，但同時也須考量顧客與訪客的短期停車需求。

交通局強調，此次調整旨在尋求商業活動、公交可靠性與停車便利性的最佳平衡。

市府提醒駕駛人士，請遵守停車規定，避免違規罰款。民眾可撥打 311 提出意見或查詢更多資訊。