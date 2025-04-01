適應混合工作時代改造 Muni公交系統客流量達疫後新高

經過重新調整的Muni公交系統達到了疫情後的最高乘客量。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年，Muni公交車和火車的乘客量超過1.5億人次，使舊金山資金緊張的公交系統實現了驚人的復甦。

截至3月份，Muni的乘客量已達到疫情 前的75%，去年乘客量達到1億5800萬人次，比2023年增加了1350萬人次。乘車人數在9月達到頂峰，當時該機構的乘車人數達到了2019年水平的78%，這主要是受周末乘車人數的推動。

舊金山市交通局的官員們為混合工作（hybrid work）時代重新調整了交通系統，將重點放在街區線路上，如14路Mission線和49路Van Ness線，這些線路的復興速度要快於市中心的通勤線路。例如，49路公交車在9月份的乘客量已恢復到2019年的143%，部分原因是新的快速公交車道使其在部分運行時段可以避開車流。

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）在周一發表聲明：「Muni乘客量的增長表明，當我們在提供服務方面抓準了基本點，人們就會願意乘坐公共運輸，」他強調，公共運輸是重中之重。

舊金山新任交通局長寇淑寶（Julie Kirschbaum）對市長的觀點表示贊同，並稱讚了她所領導的機構的速度和可靠性。寇淑寶從2018年開始負責Muni的運營，直到去年年底從前任譚沐霖（Jeffrey Tumlin）手中接過帥印。在她的領導下，Muni 在城市調查中提高了客戶滿意度，並引進了新技術，使公交車均勻分布，而不是依賴傳統的時間表。

特別活動也幫助提高了 Muni的乘客量。據舊金山交通局負責公交性能、技術和分析的經理霍赫伯格（Simon Hochberg）稱，萬聖節（Halloween）使整個系統的乘客量達到了最高峰，尤其是在前往Haight/Ashbury社區的線路上。霍赫伯格說，同樣，去年10月第一個周末的 Hardly Strictly Bluegrass音樂節也提高了Fulton 5號線的乘客量。

但是，由於Muni的預算預測令人沮喪，該機構的復甦似乎蒙上了一層陰影。交通局的規劃者們正在考慮在夏季削減服務，這可能會迫使一些線路在市場街（Market Street）掉頭，這也是該局因停車費和普通基金收入減少而努力籌集5000萬美元的一部分。

明年，交通局將面臨更大的3億2000萬美元赤字，屆時將做出更痛苦的決定。