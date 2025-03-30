台灣華語文學習中心 將開Google商用華語班

金山灣區僑教中心及台灣華語文學習中心（TCML）北加州台灣會館第三度聯手為Google工程師開辦華語科技專班，3月26日結業。（主辦單位提供）

金山灣區 僑教中心及台灣華語文學習中心（TCML）北加州 台灣會館第三度聯手為Google 工程師開辦華語科技專班，3月26日結業。此專班在Taiwanese Googler Network(TGN)及TCML協助下，完成十周豐富課程，讓參與的67位Google工程師感受到華語文學習樂趣。未來還將開設Google商用華語班，讓學員可在商業溝通及交流上運用更自如。

這次帶領初級及中級課程教師吳秀君、毛燕萍及葉佳玲表示，班上許多學員是聽同事介紹前來報名，看著學員從不敢說，到能自然開口說中文，非常有成就感。中高級及高級課程老師王禺家及蔡欣凌表示，班上學員中文有一定程度，所以設計許多模擬情境對話練習。

首次參加課程的學員Colette表示，課程教學相當活潑有趣，希望有一天能用中文與亞洲同事溝通。另外一位已連續三次參加TCML課程的資深學員Rogoyski表示，他最喜歡老師帶領學生們模擬會議及商務交流對話練習，真的非常實用。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，全球華語文學習熱浪潮下，僑委會在全球各地結合僑校力量成立TCML，向世界推展台灣華語教學，矽谷是世界科技之都，許多科技公司都有亞洲市場溝通需求，自去年TCML 與Google合作華語企業專班，這是TCML 與Google第三度合作，讓許多主流社區民眾認識優質台灣華語文教學。

北加州台灣會館TCML校長戴佩俐說，目前台灣會館TCML除積極規畫第四期課程外，並將開設TCML Google商用華語班，讓學員未來可以在商業溝通及交流上運用自如。