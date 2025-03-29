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聖荷西Costco辦亞洲美食節 吸引民眾嘗鮮搶購

記者龔玥╱聖荷西報導
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costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）
costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

近日，聖荷西Costco分店正在舉辦一場亞洲美食節，活動吸引了大量消費者前往品嘗和選購各類亞洲食品。此次活動由美國華源食品集團策劃，攜手多家知名亞洲品牌，包括徐福記、元氣森林、飛鵝醬、中祥食品、海底撈、卡迪那等，為顧客帶來豐富的試吃體驗和折扣。活動將於3月30日結束。

走進這家店，亞洲美食節的展區人頭攢動，多個攤位擺滿了各種亞洲食品，吸引顧客駐足試吃。從傳統零食到經典調味品，應有盡有，不少商品甚至讓人聯想到童年的味道。

在試吃區，徐福記的薩其馬備受矚目，這款口感鬆軟、甜而不膩的中式糕點勾起了不少顧客的回憶。一位顧客說：「小時候經常吃這個，今天在Costco看到，忍不住就買了一大盒。」

除了傳統甜點，來自台灣的中祥自然之顏蘇打餅乾也吸引了不少嘗鮮者。這款口感酥脆、帶有淡淡鹹香的蘇打餅乾，既可以直接食用，也適合作為早餐或下午茶點心。很多第一次嘗試的顧客都表示「比想像中更好吃」，並當場購買。

而對於喜歡重口味調味品的食客來說，辣醬是本次活動的一大亮點。在亞洲市場大受歡迎的飛鵝辣椒醬，以其濃郁蒜香和適中辣度深受喜愛。一位品嘗過的女士說：「我家裡一直有這款辣醬，炒菜、拌面、蘸炸雞都很好吃，今天看到有折扣，當然要多囤幾瓶。」

此次美食節不僅吸引了華人、越南裔等亞裔社區消費者，也受到其他族裔顧客的歡迎。近年來，亞洲食品在北美市場的需求不斷增長，特別是在灣區這樣多元文化交融的地方，消費者對亞洲風味的接受度越來越高，許多過去僅在亞洲超市才能買到的產品，如今在主流超市也能見到。

華源食品希望通過此次美食節，讓更多消費者瞭解並喜愛亞洲食品。本次亞洲美食節將在3月30日結束，有興趣的消費者仍可在剩下的兩天內前往Costco北聖荷西享受免費試吃和專屬折扣。隨著亞洲食品在北美市場的普及，類似的美食節或將成為超市的常態，讓消費者能在日常購物中更便捷地接觸到不同文化的美食。

消費者選購食品。（取自華源食品ins）
消費者選購食品。（取自華源食品ins）
聖荷西Costco分店舉辦亞洲美食節。（取自華源食品ins）
聖荷西Costco分店舉辦亞洲美食節。（取自華源食品ins）
亞洲食品展區。（記者龔玥/攝影）
亞洲食品展區。（記者龔玥/攝影）
元氣森林的飲料。（記者龔玥/合影）
元氣森林的飲料。（記者龔玥/合影）

Costco 聖荷西 越南

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