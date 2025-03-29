亞太裔企業圓桌會議 揭示多重商業議題

全美亞裔總商會會長董繼玲表示，這次對話將幫助政策制定者更深入了解我們社區的需求，找到解決方案。（記者江碩涵／攝影）

全美亞裔 總商會（National ACE）28日主辦美國亞太裔小企業圓桌會議，討論矽谷 的商業現狀。圓桌會議吸引逾百名與會者，共同探討矽谷居民和小企業主面臨的挑戰。

National ACE小型企業圓桌會議是一個開放論壇，供美國亞太裔企業主與政策制定者、企業合作夥伴和社區成員進行討論和建立聯繫，為當今少數族裔小型企業面臨的障礙提供解決方案。

全美亞裔總商會代表全美300萬亞裔小企業業主及企業家，並與全美130多個少數族裔商會及合作夥伴組織攜手合作，致力於透過提供資源、支持網路和融資機會，增強亞太裔及所有小企業主能力。

全美亞裔總商會會長董繼玲接受專訪時表示，目前在全美各地都有舉辦圓桌會議，但矽谷這場活動特別有意義，尤其許多中小企業面臨諸多挑戰，從獲得資本與合同，到建設能力、維持永續經營、及對抗歧視，亞太裔企業家需要克服許多障礙。

她表示，政策制定者在保護我們的社區、確保小企業安全運營及促進繁榮方面發揮著關鍵作用，這次對話將幫助政策制定者更深入了解我們社區的需求，共同找到解決方案。

亞裔社區是美國境內成長最快的少數族裔之一，創辦企業比率為10.5%，高於全美平均，也是各少數族裔中最高。同時亞太裔創業家擁有1.8兆美元購買力，是最大的科技產品消費群。

這些年矽谷的亞太裔人口持續成長，截至2024年，亞太裔人口約占聖荷西39%、聖塔克拉拉縣42%。憑藉其多樣性和領導力，矽谷已成為亞太裔創新和企業的中心。

本次圓桌會議聚焦於多項攸關亞太裔企業主的重要議題，包括獲得資本、人工智慧(AI )、國際商務、聯邦採購、亞太裔領導力、供應商包容性、稅制改革、勞動力發展等。

美超微（Supermicro）資深副總裁 Ivan Tay也在會議中進行簡報，介紹美超微2007年上市後，如何搭配全球供應鏈，助攻加速運算在AI伺服器市場，營收也從4.7億美元成長至2024年150億美元。

不少民選官員參加會議，包括國會議員羅康納（Ro Khanna）、佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）、聯合市市長 Gary Singh、聯合市市議員王耀明等。

活動由全美亞裔總商會主辦，參與代表包括全美亞裔總商會理事陳鈞亞、全球玉山科技協會名譽理事長陳潤吾、全球玉山科技協會理事長胡立民、中華企業協會會長林美蓮、世界台商會聯合總會榮譽總會長林貴香、亞太裔聯盟（APAPA）全國主席尹集憲、AABC亞裔美好社區創辦人賴淑娜、美國展望未來基金會共同創辦人梅毅端等。